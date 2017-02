Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Ludivine Aubourg

Ravissante et dotée d’une voix exceptionnelle, la jolie Ludivine participe à la première édition de The Voice. Elle choisit Garou comme coach mais s’arrête au stade des battles. Convaincue qu’elle peut réussir, elle n’hésite pas à s’inscrire à la deuxième saison du show musical. Et les quatre coachs se retournent ! Cette fois-ci elle choisit d’intégrer l’équipe de Florent Pagny. Hélas, la compétition est tellement relevée qu’elle ne la remporte pas.

Guillaume Ethève

Les talents réunionnais aiment participer à The Voice. Guillaume Ethève peut en témoigner puisqu’il a voulu convaincre les coachs deux fois. Si lors de la deuxième saison aucun coach ne s’était retourné, sa persistance finit par payer. Lors de la quatrième saison c’est carton plein. Zazie, Jenifer, Florent Pagny et Mika appuient sur le buzzer. Preuve que parfois il faut vraiment insister pour que les oreilles des coachs s’émerveillent.

Hadrien

The Voice cartonne en France et ailleurs. Résultat, des talents ayant participé à des éditions étrangères décident de tenter leur chance chez nous. Tel fût le cas d’Hadrien. Pour la petite histoire, c’est en Belgique qu’il tente sa chance à l’âge de 16 ans. Eliminé au stade des battles, il attend de mûrir pour venir séduire nos coachs. Après une prestation presque parfaite, il choisit de rejoindre l’équipe de Garou.

Victoria Adamo

The Voice kids est un excellent moyen de mettre le pied à l’étrier aux talents. Le plus bel exemple en est certainement la touchante Victoria Adamo. Après avoir tenté sa chance dans le show musical pour les juniors, elle décide de jouer dans la cour des grands en participant à la quatrième saison de The Voice. Pour séduire nos coachs elle interprète Wrecking Ball de Miley Cyrus. Florent Pagny et Jenifer se retournent.