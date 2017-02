Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'est à l'âge de 15 ans que Lisandro Cuxi se lance dans la folle aventure qu'est The Voice. Malgré son jeune âge, le Cannois s'élance sur la scène avec une assurance qui crève les yeux. Son interprétation de Run To You de Whitney Houston est tout simplement remarquable. En trois minutes et quelques, le talent réussit à faire retourner Jenifer, suivi de près par Patrick Fiori et Louis Bertignac. Tous ont été subjugués, scotchés par la voix puissante et suave du jeune artiste. Propulsé jusqu'à la finale de The Voice Kids 2, le jeune homme échoue face à Jane Constance...

Jenifer ne l'a pas laissé tomber...

Deux ans après cette expérience enrichissante au plus haut point, Lisandro tente sa chance à la version adulte de The Voice. Plus grand, plus mature, le jeune homme sent qu'il a encore des choses à prouver. Et si doute il y a, l'artiste sait qu'il peut compter sur le soutien infaillible de son ancienne coach, Jenifer, pour le rassurer et le booster dans cette nouvelle aventure musicale. Avant de monter sur scène, le talent a pu parler avec la chanteuse en Facetime. "Suis ton cœur, comme d’habitude et amuse-toi, je serai ta première supportrice", lui glisse-t-elle sur la vidéo, le suppliant de ramener le trophée à la maison.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les conseils de son ancienne coach ont porté leurs fruits. En interprétant Can't Stop The Feeling de Justin Timberlake lors des auditions à l'aveugle, Lisandro a, une fois encore, conquis le jury. M Pokora, Zazie, Florent Pagny et Mika se sont retournés en écoutant les prouesses vocales du jeune Cannois. Après moult hésitations, c'est vers l'interprète d'Alexandrie, Alexandra que le talent s'est retourné. Prochaine étape pour le prodige de la chanson : remporter The Voice 6 et partager le trophée avec Jenifer, qui n'attend que ça !