Par Lorelei BOQUET-VAUTOR

Alors qu'avait lieu hier le quatrième volet des auditions à l'aveugle de The Voice 6, les talents présentés aux coachs et au public ont reçu des louanges sur les réseaux sociaux toute la soirée. Emus, ils ont ensuite tenu à remercier leurs fans.

Réservé, Léman l'est moins lorsqu'il reprend des morceaux rock accompagné de sa guitare électrique. Mais pour tenter sa chance dans l'aventure The Voice, le jeune lyonnais a souhaité faire plus simple en rendant hommage à Daniel Balavoine et à son tube Vivre ou survivre. Une voix à part digne de "Muse", selon Zazie, - seule coach à s’être retournée - qui peut faire toute la différence avec un peu de travail. C'est avec la même réserve que le jeune homme a remercié tous ceux qui avaient posté des messages à son égard sur les réseaux sociaux.









Du haut de ses 16 ans, Manoah a encore la voix d'une petite fille qui manque de confiance en elle. Mais lorsqu'elle donne de la voix, les choses sont bien différentes. c'est ce qu'elle voulait prouver hier soir en se présentant aux auditions à l'aveugle. Une sage décision qui s'est soldée par un duel entre M Pokora et Zazie. Si le premier a offert un coeur en papier à son "coup de coeur de la saison", la jeune fille timide a préféré choisir l'interprète de Zen pour l'accompagner dans son aventure. Toute émue d'avoir intégrée la team des talents de son coach, elle a tenu à remercier tous ceux qui l'ont soutenue durant ces dernières heures.









Marvin Dupré n’en est pas à sa première scène, ce qui explique l’aisance avec laquelle il a repris le tube de Justin Bieber, Let me love you. Plutôt que de publier un message général de remerciements, le jeune homme a préféré remercier un à un les personnes qui l’avaient soutenu, tel le groupe Kyo ou encore DJ Snake, le DJ avec lequel Justin Bieber a mixé le tube en question.





















Les fans de The Voice l'auront certainement reconnue, malgré son impressionnante perte de poids. Alexandra de Blasi n'est autre que la maman de Gloria, plus jeune talent de la première saison de The Voice Kids et qui fait désormais partie du groupe Kids United. Professeure de chant à la ville, elle a souhaité tenter sa chance sur scène en reprenant un tube de Maître Gims, Je te Pardonne. Si aucun coach ne s'est retourné au moment de sa prestation, reconnaissant toutefois des qualités de chant exceptionnelles, Gloria et sa maman ont toutefois tenu à remercier le public.