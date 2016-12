Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

MYTF1 : Quel est votre plus beau souvenir de Noël ?

Elodie Martelet (The Voice 3) : Mon plus beau souvenir, c'est quand je suis allée chercher ma guitare avec toute ma famille. C’est la première fois qu’on m’offrait une guitare pour Noël. Je sentais que tout le monde était très heureux de me faire ce cadeau. Et moi j’étais fière. J’étais contente d'ouvrir le paquet à Noël. J'avais un peu joué dessus, mais je n’avais pas le droit d’y jouer tout le temps. Donc quand j’ai pu l’avoir à Noël, je ne l’ai plus lâchée !

C'est votre plus beau cadeau reçu ?

Oui, indéniablement ! J’ai eu de nombreux cadeaux beaux et marquants qui m’ont touchée. Mais un instrument de musique, c’est ma passion.

Et le pire cadeau, celui que vous vouliez rendre au Père Noël ?

Le rose et moi, ce n’est pas une grande histoire d’amour. J’étais toute petite, je ne me rappelle donc plus qui m'a offert ce cadeau, mais j’ai eu un pyjama rose Barbie avec des petites fleurs et des froufrous en bas des jambes. C’était horrible car j’étais petite et je n’aimais déjà pas le rose à l'époque. Je n’aime d'ailleurs toujours pas ça ! Il y a pire comme mauvais cadeau, mais ça m’a marqué !

Les fêtes de fin d’année, c’est une période que vous aimez ?

Oui, beaucoup. Ça représente des choses auxquelles je suis extrêmement attachée comme la famille. C’est toujours l’occasion de se revoir. J’ai notamment de la famille en Normandie et une partie également près de Nantes. Les Noëls là-bas sont généralement très marquants, j’adore. Ce sont des personnes qu’on ne voit pas beaucoup dans l’année, et qu’on peut retrouver à Noël pendant les fêtes. C'est un moment de bonheur en famille.

Où passez-vous les fêtes cette année ?

J’ai déménagé il y a deux ans à Marseille – je suis originaire d’Aix-en-Provence - et pour la première fois, je fais les fêtes chez moi. Cette année, j’inaugure ma maison pour Noël. On sera une quinzaine même si je ne vis pas dans une villa mais dans un appartement.

Quelle est votre anecdote la plus drôle ou marquante de Noël ?

Une année, lorsque j’étais vraiment très jeune, nous avons fêté Noël chez mes grands-parents. Quelqu’un de ma famille s'est déguisé en Père Noël. Tous les enfants sont devenus fous en le voyant, on croyait vraiment que le Père Noël était là. Sauf qu’à un moment, on a regardé les chaussures et ce n’était pas celles du Père Noel mais de mon oncle ! (rires) J’ai quand même continué à croire au Père Noël après.

La chanson que vous aimez fredonner à Noël ?

A Noël, j’écoute l’album de Michael Bublé. Je chantonne de nombreux titres de de disque. Il a fait beaucoup de duos très jolis, ce sont que des chansons un peu crooner. Je fredonne des chants de Noël dans la rue à partir de mi-octobre. On me prend un peu pour une dingue à cette période de l’année ! (rires)

Quels sont les premiers mots auxquels vous pensez quand on vous dit "fêtes de fin d’année"?

Sapin, fêtes, famille.

Si on pouvait vous offrir un cadeau pour Noël, que demanderiez-vous ?

Que tout le monde passe de bonnes fêtes !

Rendez-vous le mercredi 25 janvier 2017 dans les salles obscures pour découvrir Tous en scène de Garth Jennings et Christophe Lourdelet. Un film réalisé par le studio Illumination Entertainment.

Découvrez la bande annonce du film ci-dessous :

Retrouvez toute l'actualité Elodie Martelet les réseaux sociaux :