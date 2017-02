Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Pure produit du sud, Mickaël Mesigos est le V-Reporter de The Voice depuis plusieurs années. Dans les coulisses de l'émission, le jeune homme s’immisce dans la vie des talents pour le meilleur et pour le rire !

A 35 ans, Mickaël Mesigos est un reporter de choc ! Après avoir travaillé sur Secret Story ou encore l'Addition S'il Vous Plaît, le jeune homme, originaire de Lagarde-Fimarcon dans le Gers est aujourd'hui le trublion de The Voice, où il occupe le poste de V-Reporter ! Sa tête vous dit forcément quelque chose... L'année dernière, le jeune homme était en coulisses de l'émission musicale à la rencontre des différents talents qui se produisaient sur scène... Amandine, Ana KA, Slimane... Mickaël les a tous interrogés pour avoir leur ressenti et leur humeur du moment... Quand Slimane a remporté l'émission, le sudiste a été le premier à l'interviewer aux côtés de Florent Pagny.

Mickaël Mesigos reprend du service pour The Voice saison 6 !

Cette année, rebelote ! Le jeune homme reprend du service sur TF1 ! Rédacteur en chef The Voice Digital-Reporter, le Parisien d'adoption sera là où ne l'attend pas pour vous proposer du contenu exclusif et innovant que vous pouvez retrouver dans les contenus bonus de MYTF1. Avant chaque audition à l'aveugle, Mickaël Mesigos est dans le studio du Lendit pour recueillir les avis des talents avant et/ou après leur prestation. L'occasion pour vous, internautes de découvrir des choses que vous ignorez sur vos artistes préférés.

Fonetyk et Dama, Will Barber, Marius, Candice Parise, Lisandro Cuxi... Il les a tous vus avant l'épreuve périlleuse des auditions à l'aveugle pour passer un moment de pure détente. Pour ne rien louper des coulisses de votre émission préférée sous l'œil bienveillant de Mickaël, rendez-vous sur la page The Voice de TF1 et sur le Facebook de Mickaël Mesigos !

