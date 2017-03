Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Vincent

Chanter peut s’avérer une thérapie ! Tel pourrait bien être la devise de Vincent. Sa voix est en effet une médecine douce qui semble capable de guérir tous les maux. En reprenant Virtual Insanity de Jamiroquai le talent réussit à se faire retourner M Pokora, Zazie, Florent Pagny et finalement Mika qui prend sa décision à la dernière seconde. Un résultat qui ne surprend personne tant il apporte du groove, de la soul et du rythme à ce tube du groupe britannique. Heureux, le talent confie que ce qu’il recherche, c’est la connexion avec les autres. Comme M Pokora a appuyé en premier sur le buzzer, c’est lui qui l’emporte sur les trois autres coachs. Comme quoi il faut parfois savoir être très rapide pour convaincre…





Aurelle

Depuis toute petite Aurelle fredonne la chanson de la petite Sirène. De là à transformer la musique en passion, il n’y a qu’un pas qu’elle a vite franchi. Cette assistante en marketing parisienne a rejoint un orchestre avec lequel elle se produit le week-end. Elle participe à The Voice pour jauger son niveau et savoir si elle est réellement faite pour le métier et la vie d’artiste. Pour convaincre les coachs elle choisit de donner une version pour le moins originale de Dis-moi Des BB Brunes. S’appropriant le morceau avec une grande originalité, elle y ajoute un phrasé rap et réussit même à faire danser Florent Pagny. Un exploit ! Pour convaincre Aurelle de rejoindre son équipe M Pokora n’hésite pas à faire appel à ses fans qui sont dans le public. Une bonne idée puisqu’elle le choisit. A 24 ans Aurelle semble bien avoir eu la confirmation qu’elle attend !