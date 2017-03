Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Leman

Certains malheurs peuvent finalement se transformer en bonheur. Lorsque les parents de Leman divorcent son père décide de lui offrir une guitare. Le talent en profite pour panser ses plaies en jouant le plus possible de cet instrument. Quelques années plus tard il monte un groupe avec des amis et en devient le chanteur. A 23 ans ce lyonnais décide d’aller encore plus loin en participant à The Voice. Il reprend Vivre ou survivre de Daniel Balavoine et en délivre une version plus rock en utilisant sa voix qui ressemble un peu à celle du chanteur de Muse. Son interprétation séduit tellement Zazie qu’elle interdit aux autres coachs d’appuyer sur le buzzer. Séduite, elle a bien l’intention d’emmener ce talent très loin…

Manoah

Voilà un drôle de talent. Quand Manoah parle elle a une voix de petit enfant. Lorsqu’elle chante celle-ci se transforme totalement pour devenir bien plus grave et proposer une vraie signature musicale. Autant dire que Manoah a vraiment de quoi surprendre quel que soit le registre dans lequel elle s’exprime. Elle nous offre une version assez étonnante de Man Down de Rihanna. Celle-ci conquiert M Pokora et Zazie qui s’enflamment littéralement. Pendant que le premier offre un cœur en papier à Manoah, la seconde la compare à un bonbon et un chou à la crème. Au-delà de ces considérations culinaires, Manoah possède tous les ingrédients pour concocter un délice musical.





Colour of Rice

Avec son pseudonyme qui signifie couleur de riz, ce talent affiche d’entrée de jeu son originalité. Et c’est vrai que cette jeune fille de 22 ans n’en manque pas. Elle découvre son don pour le chant à 9 ans en interprétant des mélodies lors d’une cérémonie funéraire. Quelques années plus tard elle monte son groupe au lycée puis décide de prendre une année sabbatique pour se consacrer à sa passion. Une année qui dure bien plus longtemps puisqu’elle a commencé en 2015… Mi japonaise et suisse, Colour of Rice décide de reprendre Fast Car de Tracy Chapman en s’accompagnant de sa guitare. Sa prestation est parfaitement maîtrisée. Attention car sous ses airs timides et fragiles ce talent cache bien des dons qui pourraient vraiment lui permettre d’aller loin…