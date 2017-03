Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Romain

Il est où le bonheur ? Tout simplement sur la scène de The Voice ! C’est en effet ce tube de Christophe Maé que Romain décide de revisiter. Le talent nous en offre une version très douce dans laquelle il choisit de mettre les paroles en valeur. Un choix particulièrement intelligent qui s’explique par sa sensibilité. Après avoir arrêté l’école à 15 ans, ce garçon se lance dans la maçonnerie et la charpente. Suite à une grosse déception professionnelle il plaque tout pour partir chanter seul avec sa guitare. Quelques années plus tard il fonde une association pour aider les enfants à s’épanouir grâce à la musique. Attentif aux autres, Romain a le cœur sur la main et dans sa voix. Avec lui Florent Pagny dispose d’un atout qui sait délivrer des émotions fortes.

Damien

Chanter seul dans sa chambre n’empêche pas de passer les auditions à l’aveugle… Timide et réservé, Damien ne s’est jamais produit devant un public. Employé dans un magasin de sport à Biarritz, ce talent cultive en secret sa passion pour la musique. Qu’il soit retenu ou non, il confie que le simple fait de se produire avec des musiciens professionnels est déjà un vrai plaisir. Et du plaisir il va en donner aux quatre coachs avec sa reprise de Many Rivers To Cross de Jimmy Cliff. Accompagné de sa guitare électrique il en joue une version assez douce mais néanmoins puissante. Séduite, Zazie estime que la salle de bain et la cuisine de Damien ont beaucoup de chance… Des compliments qui ne suffisent pas. Ayant décidé dès le départ qu’il choisirait Florent Pagny si celui-ci se retournait, Damien maintient son choix et retient le coach.