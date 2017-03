Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

JJ

A 24 ans ce garçon originaire de Montluçon est très timide. Mais lorsqu’il se retrouve sur une scène il explose et devient un véritable phénomène. Avec sa voix capable de monter dans les aigus, il délivre une version pour le moins singulière de Baby I’m Yours de Breakbot. Celle-ci enflamme littéralement les coachs et le public. Sidérés en enflammés, tous ont du mal à s’empêcher de danser. JJ sait manifestement mettre le feu quand il chante…

Guylaine

Cette femme est un ovni !Mère de famille montpelliéraine, elle a un organe d’une puissance phénoménale. Bien qu’elle ait pris très peu de cours, elle interprète à merveille Vissi d’Arte de Giacomo Puccini. Face à cet air classique sublime les coachs sont à la fois désemparés et émerveillés. Mika et Florent Pagny ne s’y trompent pas et finissent par buzzer. Le talent qui devra l’affronter lors des battles a intérêt de mettre lui aussi de la puissance dans l’interprétation qu’il offrira. En effet, quel que soit le titre qui sera choisi, Guylaine saura y mettre de l’émotion et de la force.

Claire Gautier

Toute petite mais très puissante. Telle pourrait bien être la devise de Claire Gautier. A 17 ans elle fait preuve d’une maturité et d’une force vocale plus que surprenante. Afin de le démontrer elle propose une magnifique version piano-voix de Nightcall de Kavinsky. Totalement surpris et éblouis, Zazie et Mika se retournent. Mais c’est ce dernier qui l’emporte en n’hésitant pas à faire un lien entre la voix de Claire et celles de Fiona Apple et Tori Amos. Le coach choisira-t-il un tube de celles-ci pour les battles ? Réponse sous peu…

Juliette

A 18 ans Juliette possède une voix très grave qui surprend. Non sans culot elle décide d’interpréter Ces idées-là de Louis Bertignac. Et c’est un pur moment de bonheur que vivent les oreilles des quatre coachs. A tel point qu’ils lui demandent si elle peut interpréter autre chose. Aussitôt demandé, aussitôt fait et Juliette reprend N’en rajoute pas mignonne de Dick Rivers. Du jamais vu dans The Voice ! Pour le plus grand bonheur de Mika la jeune fille choisit d’intégrer son équipe. Avec les trois autres talents recrutés le coach constitue une troupe qui s’annonce redoutable.