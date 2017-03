Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Marvin Dupré

Même si vous ne le connaissez pas vous l’avez déjà certainement entendu. A 25 ans Marvin Dupré a en effet déjà sorti un premier single. Cela lui a permis d’assurer les premières parties de stars comme Franck Dubosc, Calogero… Compositeur de profession, il tente sa chance dans The Voice pour montrer qui il est. Néanmoins juste avant de passer son audition à l’aveugle il se sent stressé. Il a tort car sa version de Let Me Love You de DJ Snake featuring Justin Timberlake est tout simplement épatante. En la jouant au piano avec un rythme lent il suscite une véritable émotion chez nos quatre coachs. Fidèle à certaines de ses habitudes, Mika est est le dernier à buzzer. Pour convaincre le talent M Pokora n’hésite pas à dire à Marvin Dupré qu’il le connaît et apprécie une adaptation que ce dernier a fait d’un de ses tubes. Plus fort que les autres, Mika remporte le choix du talent en lui confiant qu’il faut parfois être courageux…

Morgan

Si vous aimez les shows musicaux vous le connaissez aussi ! Morgan est en effet un des anciens candidats de la Star Academy ! Reconverti en coiffeur barbier à Toulon, ce talent n’a toujours pas renoncé à son rêve de faire carrière dans la musique. C’est pour cela qu’il participe à The Voice en espérant que les coachs aient un coup de cœur pour son adaptation de Natural Blues de Moby. Mika et M Pokora craquent devant son interprétation et la présence vocale que Morgan dégage. Non sans humour Florent Pagny estime pour sa part que ce sont les vieux qui n’ont pas appuyé sur le buzzer. Quoi qu’il en soit, Morgan a le droit à une seconde chance. Réussira-t-il à remporter le show musical ? Réponse dans quelques semaines…