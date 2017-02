Par Pauline HOHOADJI | Ecrit pour TF1 |

Vous avez été séduits par un titre proposé samedi soir dans "The Voice 6" et vous ne savez pas son nom ou son interprète ? Voici la liste complète des chansons choisies par les talents !

De Soprano à Ray Charles en passant par Grease ou encore Coldplay… Il y en avait pour tous les goûts samedi soir dans The Voice 6 ! En une émission, le public a une nouvelle fois redécouvert des chansons françaises comme des tubes internationaux, le tout revisité par les talents de The Voice. Mais il n’est pas toujours facile de se rappeler les titres exacts, ainsi que les interprètes, des chansons entonnées sur la scène du concours de talents de TF1. Voici donc la liste intégrale des titres revisités samedi soir !

It’s Only Mystery par Arthur Simms

C’est avec ce titre, présent sur la BO du film Subway de Luc Besson (1985), que Kap’s a fait chavirer les coachs masculins. Récoltant trois buzz, la chanteuse a totalement envoûté M Pokora qui lui a fait une belle déclaration d’amour. C’est pourtant dans l’équipe de Florent Pagny qu’elle a choisi d’entrer.

Catch & Release de Matt Simons

Sortie en 2014, Catch & Release de Matt Simons, chanson tirée de l’album du même nom, a connu un grand succès en Europe. Notamment après avoir été remixée par Deepend. Si elle a séduit les Européens, le titre n’a pas porté chance à Liana qui n’a récolté aucun buzz.

Jacques a dit de Christophe Willem

Composée par Olivier Schultheis, Jean-Pierre Pilot et Zazie (elle a également signé les paroles), Jacques a dit est une chanson présente sur le premier album de Christophe Willem, Inventaire. Ce titre a permis à Julia Paul de faire pivoter les fauteuils de Zazie et M Pokora. C’est vers la coach féminine qu’elle s’est tournée pour la suite de l’aventure.

Clown de Soprano

Tiré de l’album Cosmopolitanie de Soprano sorti en 2014, Clown a été revisité par Samuel M qui en a proposé une version très "comédie musicale" selon Florent Pagny qui a buzzé. Sollicité également par M Pokora et Mika, Samuel M a rejoint l’équipe du chanteur libanais.

Without You de Mariah Carey

Si cette chanson du groupe Badfinger est devenue un hit à sa sortie en 1970, elle a retrouvé une deuxième jeunesse en 1994 grâce à Mariah Carey qui a été classée, avec ce titre, numéro 1 dans plusieurs pays, dont la France et les Etats-Unis. Reprise dans The Voice par Karla, elle a permis à la jeune chanteuse de 16 ans de convaincre les quatre coachs. C’est M Pokora qui a raflé ce joli talent.

Dans le noir de Diams

C’est pour "casser les clichés" que Camille Esteban a repris Dans le noir de Diams sur la scène de The Voice 6. Un titre qui est une version revisitée de Soon We’ll Be Found de Sia. Grâce à cette chanson, Camille Esteban a intégré l’équipe de Florent Pagny.

What’d I Said de Ray Charles

Originaire de Madagascar, Natan a tenté sa chance dans The Voice avec ce hit de Ray Charles sorti en 1959. Peine perdu pour le jeune homme qui n’a pas été retenu par les coachs.

The Power of Love de Frankies Goes to Hollywood

Titre culte de Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love a notamment permis au groupe britannique de rafler un disque d’or dans son pays. Elle a également propulsé Emmy Lyana à l’étape des battles. La jeune femme, qui a rejoint l’équipe de Zazie, a fait un carton plein auprès des coachs.

Parce que c’est toi d’Axelle Red

Chanson d’amour signée Axelle Red présente sur l’album Toujours moi (1999), Parce que c’est toi n’a pas fait succomber les coachs de The Voice. Dommage pour Jay Spring.

7 Years de Lukas Graham

Numéro 1 des charts au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande ou encore au Danemark, 7 Years du groupe danois Lukas Graham n’a pas porté chance à Alex, éliminé après sa prestation à l’aveugle.

Hit The Road Jack ! de Ray Charles

Chanson cultissime de Ray Charles, Hit The Road Jack ! (1960) a permis à son interprète de rafler un Grammy Award en 1962. Auréolé d’un succès planétaire, le titre a été repris avec brio par Ry’m sur la scène de The Voice 6. Le chanteur, qui a fait un carton plein, a rejoint l’équipe de M Pokora.

You’re The One That I Want de Grease

Titre phare de la comédie musicale Grease (1968) rassemblant John Travolta et Olivia Newton-John, You’re The One That I Want a été choisi par Elise Melinand pour son audition à l’aveugle. Une prestation très surprenante qui a séduit Mika.

J’entends siffler le train de Richard Anthony

Avec cette chanson de Richard Anthony, adapté d’un titre d’un artiste américain, Yoann Guay n’a pas réussi à faire pivoter les fauteuils de coachs.

Hymn for the week-end de Coldplay

Disque de platine aux Etats-Unis, Hymn for the week-end de Coldplay a été repris avec brio par Lily Berry. Buzzée par Zazie et M Pokora, elle a choisi de travailler avec la nouvelle recrue de l’émission.

