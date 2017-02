Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

The Voice saison 6, c'est samedi 18 février à 20h55 sur TF1 ! Cette année, les téléspectateurs vont pouvoir prendre la place des quatre coachs depuis chez eux en réalité virtuelle ! Grâce à la toute nouvelle application MYTF1 VR, vous allez pouvoir être en immersion totale dans le jeu de télé-crochet. Ecouter un talent, se retourner si vous avez aimé sa prestation... Tout ceci sera désormais possible ! A l'occasion de la conférence de presse de The Voice qui s'est tenue hier soir à TF1, Nikos Aliagas et les équipes du pôle innovation ont permis aux personnes présentes de tester en avant-première l'expérience. Muni d'un casque et d'écouteur, l'audience est plongée dans l'émission dans un décor virtuel plus vrai que nature, à 360°.

Armé de votre buzzer rouge flambant neuf, vous avez la possibilité d'appuyer dessus si vous estimez que ce que vous entendez vous transcende. Mais pas de panique ! Si vous ne disposez pas d'un cardboard de réalité virtuelle, MYTF1 VR a pensé à une solution alternative : votre smartphone. L'application est disponible sur l'Apple Store, Google Play et Gear. Une fois téléchargée, ouvrez-là. Vous vous retrouverez instantanément sur le plateau, à la place d'un des coachs.

Vous allez avoir la possibilité de vous déplacer à 360 degrés dans la salle pour avoir une vue d'ensemble sur la scène, le public et le talent qui se produit face à vous ! Plutôt génial, non ? MYTF1 VR ne vous permet pas uniquement de visionner les prestations de The Voice ! D'autres programmes tels que des documentaires, des reportages du JT et des contenus exclusifs de MYTF1 sont disponibles ! A noter que l’application MYTF1 VR sera compatible aussi bien sur les casques utilisant un smartphone que les casques de réalité virtuelle Oculus Rift et HTC Vive.









