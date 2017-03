Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Une fois de plus The Voice nous réserve des moments intenses. Retour sur ce qu’il ne fallait pas rater !

JJ enflamme le plateau

La majorité du temps les talents sont tellement concentrés qu’ils interprètent leur chanson sans bouger. JJ prend un tout autre parti en se déplaçant partout pendant qu’il interprète Baby I’m Yours de Breakbot. Impressionnés, les coachs se lèvent et se mettent eux aussi à esquisser quelques pas de danse. Quant au public il est debout et se laisse totalement prendre par cette version. Conclusion : JJ a non seulement de la voix mais il sait aussi mettre le feu…

Guylaine désempare les coachs

Si nombre de talents tentent leur chance avec des tubes modernes, certains osent innover. C’est le cas de Guylaine qui interprète Vissi d’Arte de Giacomo Puccini. Avec cet air classique qui met sublimement en valeur sa voix, elle surprend les coachs et les déstabilise complètement. Du coup elle suscite une vraie interrogation : comment gérer une telle voix lors des battles ? Ce sera à Mika de trouver la réponse !

Florent Pagny essaie de séduire Ann-Shirley



Après la prestation de ce talent, Florent Pagny est totalement séduit. Alors qu’il a la réputation d’être très ferme dans ses avis, il nous montre une autre facette de son caractère et se déclare « sous le charme ». Encore mieux, il reconnaît qu’il ne sait quels mots employer pour séduire ce talent. Voilà qui aurait bien pu démarrer une belle histoire d’amour musicale si Ann-Shirley n’avait pas choisi M Pokora…

M Pokora invente une nouvelle signalétique

Essayer de mettre le public dans sa poche pour convaincre un talent de rejoindre son équipe. Telle est la nouvelle stratégie de M Pokora. Pour que le public l’aide il n’hésite pas à inventer un nouveau geste. En relevant les bras, le public doit faire signe de le choisir. Est-ce que cela sera efficace ? Réponse à la fin des auditions à l’aveugle !

Juliette oblige Mika à faire un show

Lorsque ce talent reprend Ces idées-là de Louis Bertignac, Mika, M Pokora et Florent Pagny tombent sous le charme. Mais Mika ne veut absolument pas laisser Juliette filer chez ses camarades. Du coup il essaie de cacher ses complices pour qu’elle ne voie que lui. Une méthode originale qui s’avère au final très efficace puisqu’elle décide de rejoindre son équipe.