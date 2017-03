Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

1 Tectum réalise son rêve

Pour le moins originaux, ce garçon et cette fille habillés de la même manière se sont rencontrés autour de leur passion pour Mika. Du coup pour les auditions à l’aveugle ils décident de reprendre sa chanson Over My Shoulders. Longtemps hésitant, le coach ne buzze finalement pas. En revanche, même s’il n’a pas le droit de se retourner, il va les voir après leur prestation. Bien que non sélectionnés, les Tectum sont aux anges. En rencontrant leur idole et en discutant avec Mika ils ont remporté le plus beau des trophées !

2 Zazie interdit aux coachs de se retourner

C’est une grande première ! Convaincue par la voix de Leman et ne voulant pas affronter les autres coachs, Zazie leur interdit d’appuyer sur le buzzer. Très obéissants mais un brin taquin Mika, M Pokora et Florent Pagny acceptent de lui faire plaisir. Gageons qu’ils prendront leur revanche prochainement…

3 Manoah brise le cœur de M Pokora

M Pokora est doué pour le chant mais aussi pour les découpages ! Pour convaincre Manoah de rejoindre son équipe il n’hésite pas à fabriquer un cœur dans une feuille et à le tendre au talent. Encore mieux, il lui déclare qu’elle est son coup de cœur et qu’il ne faut pas qu’elle le brise… Hélas pour lui la jeune fille choisit Zazie pour l’emmener aux battles. C’est certain, M Pokora n’hésitera pas à voler ce talent si l’occasion se présente.





4 Aurelle fait danser Florent Pagny

C’est historique ! Un talent a réussi à faire danser Florent Pagny. Des fourmis lui titillant les jambes et enflammé par le rythme qu’impulse Aurelle, Florent Pagny esquisse quelques mouvements lorsqu’elle s’approprie Dis-Moi des BB Brunes. Un moment plus qu’étonnant que les autres coachs ne manquent pas de souligner. Preuve s’il était besoin que Florent Pagny a des dons bien cachés…

5 M Pokora joue avec Marvin

Véritable musicien de l’ombre, Marvin a déjà une solide expérience. Compositeur, il a déjà sorti un premier single et a assuré les premières parties de stars comme Calogero. Autre fait d’armes, il a réalisé un brillant MashUp en mélangeant les chansons de M et M Pokora. Reconnaissant, ce dernier décide de s'offrir un moment particulier avec le talent. Se mettant au piano, le coach demande à Marvin d’interpréter le refrain de sa chanson Le Monde. Quel que soit son avenir, Marvin gardera un souvenir exceptionnel de The Voice. Il a chanté avec M Pokora !