Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

En avant pour une nouvelle soirée d'auditions à l'aveugle ! Pour cette quatrième semaine consécutive, coachs et talents vous promettent une soirée riche en musique, bien évidemment. La semaine dernière, Christine and the Queens, Depeche Mode, Beyoncé, et même Michel Delpech (dans un tout autre registre) ont été mis à l'honneur. Ce soir, la playlist est aussi riche et variée que la semaine passée. Rihanna, la chanteuse barbadienne aux millions d'albums vendus sera mise à l'honneur dans l'émission. En effet, sa chanson Man Down sera interprétée par l'un des talents sur scène. Énergique et dynamique, le morceau a toute les chances de faire danser nos quatre coachs... Many Rivers to Cross du chanteur Jimmy Cliff sera également entendue ce soir. La chanson douce et percutante fera-t-elle tilt dans la tête des dénicheurs de talents ?



Ce soir, Mika est également mis à l'honneur. Un des talents interprétera Over My Shoulders, extrait de l'album Life in Cartoon Motion, sorti en 2007. Le chanteur appréciera-t-il ce clin d’œil à son répertoire ? Chanter un morceau d'un des quatre coachs est toujours délicat dans The Voice, mais pas impossible. L'année dernière, Mood avait bluffé Zazie en reprenant sa chanson Je suis un homme. Rien n'est impossible. Aussi entendu dans la bande annonce de The Voice, Dis-moi du trio français BB Brunes. Le morceau, qui a fait un carton en 2007 est remis au goût du jour ce soir, tout comme Justin Bieber. Un des talents reprendra Let Me Love, d'une manière bien différente qu'Angelo Powers la semaine passée...

Rendez-vous ce soir à 20h55 pour les auditions à l'aveugle de The Voice sur TF1 !