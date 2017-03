Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Ils sont nombreux, les artistes, à déclarer que la musique est plus qu’une thérapie, une sortie de secours. Elle en fût une pour Romain. De déception scolaire à désillusion professionnelle, ce Varois de 28 ans a décidé de vivre sur la route une vie de saltimbanques, avec pour seule compagnie, sa guitare. Une vie "à la roots" faite de musique qui l’a aidé à se trouver. C’est la raison pour laquelle il a monté une association pour aider les enfants à s’exprimer par la musique. "La musique m’a relevé", explique le jeune homme. C’est logiquement qu’il reprend "il est où le bonheur" de Christophe Maé, lors des auditions à l’aveugle.

La version très fidèle de Romain attire les oreilles de Florent Pagny qui se retourne très vite, imité par M Pokora quelques minutes plus tard. Ce sont les deux seuls coachs qui buzzeront pour le Varois. Zazie pense que le jeune homme est "cool", mais qu’il y a trop de points d’interrogation. Pour Mika, "ta manière de chanter était très fidèle. Cet aspect amical est ta plus grande force".

Le combat pour récupérer le talent de 28 ans oppose donc Florent Pagny et le petit nouveau de la bande de coach. "Tu as quelque chose dans ta voix, tu as le tissu, ce qu'on a envie d'entendre dans d'autres registres. On va aller s'amuser à choisir de belles chansons ensemble", tente le premier. M Pokora avance à peu près le même argument : "Ce qui est super intéressant, c'est que je t'imagine sur plein de styles de chansons. Ton grain de voix permet de te balader sur plein de choses". C’est peine perdue pour lui, car, dans la tête de Romain, le choix est fait depuis longtemps : "Je choisis Florent, direct".