Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Si le coach se retourne sur de nombreux talents, il est le seul à avoir repéré les deux garçons et la fille qui ont rejoint son équipe samedi soir dans "The Voice 6".

Sacha

Etudiant en musique, ce talent chante depuis qu’il est tout petit. Repéré il y a deux ans, il s’est produit dans de nombreux pays dont la Roumanie et les Etats-Unis d’Amérique. A 17 ans, il veut désormais démontrer à ses parents qu’il peut aller encore plus loin et qu’il est tout à fait capable de vivre de sa passion. Pour convaincre nos coachs, il interprète Crazy In Love de Beyoncé. Le talent en propose une version avec "quelques imperfections" mais néanmoins très agréable. M Pokora va donc devoir l’aider à progresser. Cela ne sera certainement pas un souci car Sacha a vraiment très envie de réussir.





Angelo Powers

Avec son nom qui laisse imaginer un super héros, Angelo Powers vibre pour la musique depuis qu’il est né ou presque. D’autant que ses parents sont tous les deux musiciens. Originaire des Philippines, ce talent commence ses classes à 5 ans au sein de la chorale de son église. Comme il excelle, il en est désormais le chef. Il participe à The Voice pour réaliser son rêve qui consiste à devenir chanteur. Pour montrer l’étendue de ses capacités, il choisit de s’approprier Let Me Love You de DJ Snake featuring Justin Timberlake. Adepte des tubes actuels, M Pokora décide de lui donner sa chance dans son équipe.





Ophée

A 33 ans, Ophée n’est pas une inconnue ! Danseuse, comédienne et chanteuse, elle s’est déjà produite dans la comédie musicale Les 10 commandements. Repérée par le chorégraphe Kamel Ouali, elle dansait aussi dans la Star Academy. Riche de sa longue expérience, elle veut désormais prendre un autre chemin en se lançant dans une carrière de chanteuse. C'est avec le titre One Night Only de Jennifer Hudson qu’elle tente sa chance et convainc M Pokora à la dernière seconde. Après avoir retenu deux garçons, le coach se laisse donc séduire par une voix féminine. Une belle conclusion pour cette troisième session des auditions à l’aveugle.