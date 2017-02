Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après "The Voice 5", Sacha Perez s’est lancé dans une toute autre aventure en doublant Johnny dans "Tous en scène" qui sort le 25 janvier. Une première expérience dans le doublage dont il est très fier comme il l’a confié à MYTF1.

MYTF1 : Quels souvenirs gardez-vous de The Voice 5 ?

Sacha Perez : Les rencontres… C'est grâce à cette émission que je fais le doublage aujourd’hui. Tout est lié à ça. Ça a été un tremplin même si je ne suis pas allé très loin.

Faire du cinéma, c’était une envie avant The Voice ou une belle opportunité ?

C’était à la fois une belle opportunité que j’ai saisie - merci beaucoup d’ailleurs – et une envie. J’ai toujours aimé ça. J’adore la musique mais le cinéma, c’est vraiment quelque chose qui me plait. Si ça pouvait se refaire, je dis tant mieux ! Je retenterai avec plaisir !

Envisagiez-vous de faire du doublage un jour ?

Je n’ai jamais pensé en faire. Pour moi, le rêve d’enfant c’était acteur, comme les stars hollywoodiennes. Je ne visualisais pas du tout comment faire du doublage. Mais je suis arrivé et ça m’a tout de suite plu. Il y avait une très bonne ambiance. On est derrière un écran, le texte s’affiche. Ce n’est pas du tout compliqué !

Vous n’avez pas du tout eu de difficultés ?

Au début oui. Mais il y avait Virginie, la coach comédienne, qui m’a poussé jusqu’au bout. J’étais très timide au début. Au fil du temps, je me suis vraiment mis dans le personnage et ce n’était que du plaisir. !

Qu’est ce qui était le plus dur, se caler sur les lèvres du personnage ?

Franchement oui ! (rires) J’ai travaillé en amont avec un coach. Et j’ai aussi appris au fur et à mesure de l’enregistrement. En arrivant là-bas, je fixais le texte, mais pas les lèvres du personnage. Donc, je finissais ma phrase avant qu’il ne ferme la bouche.

Si on vous propose de doubler à nouveau un personnage, que répondez-vous ?

Sans hésiter oui !

Si vous deviez trouver un slogan pour donner envie aux gens de voir Tous en scène, que diriez-vous ?

Vous allez trop kiffer !

Tous en scène, réalisé par Christophe Lourdelet et Garth Jennings, avec les voix d'Elodie Martelet, Jenifer, Sacha Perez ou encore Patrick Bruel est à découvrir dans les salles obscures depuis le 25 janvier 2017. Retrouvez ci-dessous la bande annonce du film du studio Illumination Entertainment :