A 17 ans seulement, Sacha a réussi son entrée dans l’aventure "The Voice 6" samedi soir. Et ce grâce à une prestation très rock qui a séduit M Pokora !

"Ce n’est plus le même Sacha. Quand il chante, il est différent." En quelques mots à peine, le père de Sacha laisse entrevoir ce qu’est la musique pour son fils. Une passion dévorante qui le suit depuis sa plus tendre enfance. Etudiant en musique, ce jeune artiste de 16 ans à peine affiche déjà de beaux projets derrière lui. Repéré il y a deux ans, il a ainsi pu participer à un festival international et a chanté en Roumanie, au Texas et en Allemagne.

C’est avec la fougue de la jeunesse que Sacha s’est présenté aux auditions à l’aveugle de The Voice 6. Bien décidé à "prouver à ses parents qu’ils ont eu raison " de le laisser s’épanouir dans la musique, le jeune homme donne tout sur Crazy in love de Beyoncé version 50 Shades of Grey. Son timbre très rock emballe totalement M Pokora qui buzze à la toute dernière seconde de cette prestation énergique.

"Vocalement, il y a de la puissance, tu as fait une vraie proposition. Il y a pas mal de choses dans ta panoplie, je suis content d’avoir un petit gars comme ça dans mon équipe", a lancé M Pokora, ravi d’avoir Sacha dans son équipe. "On s’est regardés avec Matt pendant toute la performance. Il y a quelque chose de solide et du cœur dans ta performance", a affirmé Zazie.

Retrouvez ci-dessous la cover de Sacha :