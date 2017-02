Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, The Voice fait son grand retour sur TF1. Cette sixième saison du show musical présenté par Nikos Aliagas et Karine Ferri s’annonce passionnante à plus d’un titre.

Tout d’abord car un nouveau coach intègre l’équipe. M Pokora rejoint ainsi Zazie, Florent Pagny et Mika pour tenter de découvrir et de coacher le futur talent gagnant de The Voice. Le chanteur a actuellement une actualité chargée puisqu’il vient de dévoiler le clip de Alexandrie, Alexandra, sa reprise de Claude François issue de l’album My Way. Alors qu’il a porté Manuela vers la victoire dans The Voice Kids l’année dernière, M Pokora est bien décidé à faire une entrée fracassante dans l’histoire de The Voice en dénichant le talent qui remportera le show musical.

La première émission diffusée ce soir sera aussi l’occasion de découvrir les premières auditions à l’aveugle et donc les nouvelles règles qui viendront pimenter un peu plus le show. Pour la première fois dans l’histoire de The Voice, lorsqu’aucun coach ne buzzera un talent, aucun fauteuil ne se retournera. Les coachs ne pourront donc pas voir le talent qu’ils ont décidé de ne pas retenir, contrairement aux saisons précédentes. Ils pourront toujours, en revanche, discuter de leur choix devant le public pendant que le talent regagnera les coulisses.

Vivez The Voice en réalité virtuelle !

Autre nouveauté qui promet bien des surprises et des rebondissements : le vol de talent permanent ! Lors des battles, les coachs pourront ainsi décider jusqu’au dernier moment de voler un talent à un coach adverse s’ils estiment qu’il est plus fort que le talent qu’ils ont eux-mêmes sélectionné précédemment. Mais ce nouveau talent sélectionné ne sera pas pour autant assuré d’intégrer définitivement l’équipe du coach qui l’a volé. Car le coach en question aura désormais tout loisir de changer d’avis et de voler un autre talent dans la foulée, condamnant le premier à une élimination définitive. Une nouvelle règle qui promet un suspense insoutenable et du remue-méninges du côté des coachs !

Pas de doute, cette sixième saison de The Voice s’annonce folle, et elle promet d’être encore plus folle pour les téléspectateurs qui pourront désormais se mettre dans la peau d’un coach grâce à un casque VR et la toute nouvelle application MYTF1 VR. Pendant les auditions à l’aveugle, ils pourront donc sélectionner leurs talents comme un coach et vivre ainsi une expérience immersive et inédite !

Qui succédera à Slimane, grand gagnant de la saison 5 l’année dernière ? Début de réponse ce soir, à partir de 20h55 sur TF1 !