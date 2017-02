Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

"Je suis une boule d’énergie qui a envie d’exploser", a expliqué Samuel M en coulisses avant de s’élancer sur la scène de The Voice. C’est donc du haut de ses 23 ans que le jeune chanteur a proposé le titre en français signé Soprano, "Clown". Une chanson qu’il n’a pas choisie au hasard puisqu’il est étudiant dans une école de comédie musicale. La scène, il connait bien. Toujours très bavard et d’une personnalité extravertie, Samuel M se consacre à la musique pour canaliser son énergie souvent débordante : "Ça me permet de me canaliser, de m’exprimer… J’ai envie de transmettre ça", a-t-il ajouté.

Face à ce talent original, Mika a été le premier à s’être retourné. M Pokora et Florent Pagny ont attendu d’entendre des notes plus hautes, afin d’être complètement conquis. Une réussite pour Samuel M qui a séduit trois des quatre coachs. Seule Zazie n’a pas buzzé : "Je ne me suis pas retournée car j’ai trouvé qu’il y avait plusieurs voix différentes et celle qui m’a le plus plu, c’est celle de la fin, donc je regrette un petit peu", a-t-elle expliqué avant d’être coupée par M Pokora au téléphone avec… Soprano. Le nouveau venu dans The Voice a en effet fait appel à son ami pour tenter de convaincre le jeune talent d’intégrer son équipe. Mais après plusieurs minutes de négociation, Samuel M a choisi de rejoindre l’équipe de Mika. Une véritable déception pour M Pokora qui espérait tant convaincre ce talent.

Quand M Pokora a fait appel à Soprano !