Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

De l’humour, une pointe d’émotion, de la musique qui donne envie de danser et des voix impressionnantes… Voici, en résumé, les ingrédients du cocktail irrésistible de Tous en scène, un film d’animation concocté par le studio Illumination Entertainment à qui l’on doit également Comme des bêtes, Les Minions ou encore les deux opus de Moi, moche et méchant.

Projeté dans les salles obscures depuis le 25 janvier dernier, Tous en scène suit le combat difficile de Buster Moon, un koala au bord de la faillite, qui fait tout pour sauver son théâtre. Endetté de toutes parts, il décide de lancer un grand concours de chant pour redonner un second souffle à son établissement qui lui tient tant à cœur. Mère de famille nombreuse, fils de malfrat, éléphante timide ou encore porc-épic punkette : des candidats venus d’horizons différents sont sélectionnés pour cette aventure qui pourrait bien changer leur vie.

Si vous voulez en savoir plus sur ce film événement de ce début d’année 2017, voici 8 chiffres marquants de Tous en scène !

3 : C’est le nombre de visages de The Voice que les spectateurs peuvent retrouver au générique de Tous en scène. Jenifer, coach du concours de talents de TF1 durant les quatre premières saisons, a été choisie par les producteurs pour doubler Rosita, une cochonne, mère de famille nombreuse. Elodie Martelet, découverte dans The Voice 3, et Sacha Perez, talent de The Voice 5, prêtent leur voix - respectivement -, à Ash (une porc-épic) et Johnny (un gorille, fils d’un chef de gang).

25 : Rosita, sympathique cochonne doublée par Jenifer, est une mère de famille nombreuse. Et c’est peu de le dire ! La concurrente du concours de Tous en scène a 25 petits bouts dont elle s’occupe à temps plein. "Rosita est très enveloppante, très douce, très sereine, elle garde beaucoup de choses, notamment cette passion pour le chant qu’elle s’interdit parce qu’elle a 25 enfants. C’est ce qui la rend attachante aussi. C’est une maman dévouée, une épouse dévouée", a d’ailleurs confié Jenifer à MYTF1.

6 : Pour ce concours de talents Tous en scène, Buster Moon sélectionne au total six chanteurs. Deux d’entre eux, Rosita la mère de famille, et Gunther, un cochon à l’accent allemand, sont rassemblés dans un duo plus qu’explosif !

500 : Pour réaliser Tous en scène, Illumination Entertainment a mobilisé au total 500 personnes. Garth Jennings, le réalisateur du film, a ainsi expliqué à MYTF1 : "500 personnes ont travaillé sur ce film, avec un énorme esprit d'équipe (...) le travail qu'ils ont fait est juste fou".

5 : Réaliser Tous en scène a été un travail de longue haleine sur plusieurs années. "L’idée de Tous en scène a commencé autour d'une tasse de thé. De la première tasse de thé à maintenant, il y a 5 ans. Quand vous commencez ce genre de projet, vous êtes très naïf. Vous pensez juste que tout va bien se passer et vous tombez littéralement amoureux des personnages, de vos idées et votre histoire, et vous ne réalisez pas le temps qui passe", a expliqué Garth Jennings à MYTF1.

65 : Les spectateurs de Tous en scène découvriront, dans le film, pas moins de 65 chansons différentes selon Garth Jennings.

2 : Concocté par le studio Illumination Entertainment, Tous en scène a été réalisé par deux cinéastes de talent : Garth Jennings (qui a signé le scénario) et son coréalisateur Christophe Lourdelet.

805 197 : C’est le nombre d’entrées réalisées par Tous en scène lors de sa première semaine d’exploitation. Un excellent démarrage pour ce film qui va "vous faire kiffer"comme le dit si bien de Sacha Perez.

Découvrez ci-dessous un extrait de Tous en scène :