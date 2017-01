Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Après Moi, moche et méchant et les Minions, le studio Illumination Entertainment revient avec une nouvelle surprise pour les fans de films d’animation : Tous en scène. Une histoire tendre et touchante qui devrait séduire à la fois les petits comme les grands. C’est l’histoire de Buster Moon un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Il trouve cependant une merveilleuse idée pour sauver son théâtre de la ruine : une compétition de chant. 5 candidats sont retenus et vont tout donner pour tenter de faire la différence. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais. Parmi les candidats, on retrouve la voix de Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet, Sacha Perez et Laurent Gerra.

MYTF1 a eu le privilège de rencontrer Jenifer pour évoquer avec elle sa participation à Tous en scène, mais aussi ses personnages préférés dans le film. Elle confie : "J’ai adoré le personnage de Johnny (Sactous en ha Perez). J’ai aimé sa douceur malgré sa grosse carrure, mais aussi sa sensibilité. J’ai adoré Ash aussi (Elodie Martelet). Je trouve ce personnage très attachant et qui a une superbe voix rock and roll comme je les aime". Pour savoir quel personnage remportera le grand concours de Buster Moon, rendez-vous dès le 25 janvier dans les salles de cinéma.

Découvrez les confidences de Jenifer sur Tous en scène :

Retrouvez ci-dessous la bande annonce du film :