Petit bijou d’animation imaginé par les créateurs de Moi, Moche et Méchant, scénarisé par Garth Jennings, Tous en Scène fait chanter les animaux. On y croise un cochon passionné de funk, un porc-épic fan de hard-rock ou encore Rosita, une maman de 25 cochons, chanteuse sur son temps libre. Dans la version américaine, c’est Katy Perry qui incarne la maman cochonne. En France, c’est Jenifer qui a hérité du doublage de ce personnage terriblement attachant. Une première pour elle.

Dans une interview accordée à MYTF1, la coach de The Voice Kids, se confie sur cette aventure. Pour elle, "Rosita est très enveloppante, très douce, très sereine, elle garde beaucoup de choses, notamment cette passion pour le chant qu’elle s’interdit parce qu’elle a 25 enfants. C’est ce qui la rend attachante aussi. C’est une maman dévouée, une épouse dévouée". Jenifer non plus n'a pas pu chanter sur le film, mais pour elle, ce n'était pas un problème. Au contraire. "On m’a convoqué en tant que comédienne et non pas en tant que chanteuse et ça m’allait très bien comme ça, c’est ce que je recherchais aussi, cette expérience fabuleuse de doubler un personnage, de jouer, en même temps d’être synchrone".

Fière de faire partie de l’aventure Tous en Scène, "cette bouffée de fraîcheur", Jenifer assure que le film s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes. "Quand on tombe, on ne peut que se relever, il y a pleins de petits messages glissés très implicitement, aux grands aussi".