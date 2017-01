Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Le 25 janvier prochain sortira dans les salles de cinéma un tout nouveau film d’animation Tous en scène. Une histoire touchante qui devrait séduire à la fois les plus jeunes comme les adultes. Après Moi, moche et méchant et les Minions, le studio illumination Entertainment crée la surprise avec un nouveau film dans lequel les animaux vont tous participer à un concours de chant. Parmi les artistes qui incarnent les voix : Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet, Sacha Perez et Laurent Gerra. Petit rappel du pitch pour celles et ceux qui n’auraient pas encore découvert la bande-annonce. Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Il trouve cependant une merveilleuse idée pour sauver son théâtre de la ruine : une compétition de chant. 5 candidats sont retenus et vont tout donner pour tenter de faire la différence. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.

Elodie Martelet (The Voice saison 3) et Sacha Perez (The Voice Saison 5), deux anciens candidats, revivent l’expérience d’un concours de chant dans la peau d’animaux talentueux. L'occasion de les rencontrer tous les deux pour savoir quelle chanson du film ils auraient aimé interpréter dans la vraie vie s’ils avaient dû se représenter aux castings de The Voice. Pour Sacha Perez, il s’agit de Hold On We’re Going Home de Drake. Elodie Martelet a bien plus de mal à choisir. Elle garde en mémoire de nombreuses chansons qui l’ont particulièrement marquées. Pour en savoir plus sur sa chanson préférée avec l’escargot, rendez-vous le 25 janvier dans vos salles de cinéma pour découvrir l’histoire de Tous en scène.

Découvrez les confidences d'Elodie, une des voix de Tous en scène :

Retrouvez la bande annonce de Tous en scène qui sort demain, mercredi 25 janvier 2017, dans les salles obscures :