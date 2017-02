Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Kap’s

C’est une véritable tornade à laquelle assistent les coachs lorsque Capucine alias Kap’s monte sur scène ! Avec une voix rock et assez masculine, la montpelliéraine transforme complètement le titre It’s Only Mystery composé par Eric Serra. Elle en livre une version surprenante et très originale qui fait littéralement fondre les trois coachs masculins. Face à autant de puissance ils se livrent une bataille enflammée pour la convaincre de rejoindre leur équipe. C’est à Florent Pagny qu’incombe finalement la lourde mission d’emmener Kap’s en finale. Et il a intérêt à assurer. Après avoir chanté dans de nombreux groupes, à 30 ans le talent veut désormais mener une carrière en solo. Gageons que notre coach va tout entreprendre pour l’aider…

Camille Esteban

"Si je peux séduire Florent Pagny avec du rap, mon challenge sera encore plus réussi". Voilà l’état d’esprit avec lequel Camille Esteban aborde les auditions à l’aveugle. Aimant relever des défis, la jeune fille inscrite secrètement par son père veut aussi montrer une autre image du rap. Elle souhaite prouver que ce style musical n’est pas uniquement composé de gros mots interprétés par des gangsters. Etudiante en littérature espagnole, elle accorde une grande importance aux paroles. C’est pourquoi elle décide d’interpréter Dans le noir de Diam’s. Très douce, son interprétation lui permet de convaincre Florent Pagny. En attendant la suite, Camille Esteban a d’ores et déjà gagné un premier pari !