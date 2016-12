Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

2016 est définitivement l’année de Slimane. Après avoir remporté<em> The Voice</em> sur TF1, le chanteur a sorti son tout premier album A bout de rêves, qui a fait un carton ! Son premier single, Paname est dans toutes les oreilles. Pas étonnant alors que ce disque soit disque d’or ! Ses autres single, Je serai là, Le Vide, Adieu, La Famille ça va bien et plus récemment Abîmée sont des véritables hit ! Aujourd’hui, le talent de Florent Pagny revient avec Frérot, une chanson personnelle et très forte musicalement. Pour l’accompagner, il vient de dévoiler un nouveau clip très coloré, qui lui ressemble.

"J'ai l'air bien tranquille sous mes allures de saltimbanque. Mais j'ai un frère ado indocile qui voudrait être braqueur de banque […] le frangin me cause du souci. Je compte plus tous les bleus sur son corps", chante Slimane dans sa chanson. Des paroles fortes et un message qui l’est d’autant plus. On retrouve dans ce clip le chanteur, qui joue le rôle du grand frère face à un adolescent en quête d’identité. ""Quitte à oublier mon propre coeur, je me perdrais pour te sauver ... En la vie frérot, j'y crois encore", clame-t-il également dans cette vidéo dans laquelle on le voit tenter, par tous les moyens, de remettre son "Frérot" dans le droit chemin. Une manière également de retrouver le petit garçon avec lequel il a grandi et dont il reste proche.





Un premier rôle

Une chanson qui colle parfaitement avec le personnage qu’il incarnera ce soir dans la série Léo Mattéï aux côtés de Jean-Luc Reichmann. "Je suis le grand frère d'une charmante jeune fille et d'un petit garçon de sept ans qui ont perdu leurs parents", a-t-il déclaré à MYTF1. Un rôle qui semble être de composition pour Slimane. "Dans mon album j'ai écrit un morceau qui s'appelle Frérot, je parle d'un petit frère qui ne va pas très bien et c'est exactement l'histoire de cet épisode-là, donc forcément, ça fait écho !", confie-t-il.





