Pour conclure l'année 2016 en beauté, Slimane a décidé de gâter ses fans jusqu'au bout ! Alors que sa tournée démarre dans quelques jours, le chanteur et grand gagnant de The Voice saison 5 sur TF1 a dévoilé un extrait d'un morceau qui figurera sur son deuxième opus. "Écrire et composer un deuxième album est une expérience tellement incroyable ! Je me devais de partager ces premiers mots et moments avec vous ... #Amonpays #Migrants", a-t-il écrit sur Facebook, avant de dévoiler la vidéo. "A mon pays, à ma famille, à mes amis, comme j'ai mal ici !" chante l'artiste de manière laconique. Le grain de voix de Slimane et la sensibilité qu'il dégage au travers de ses chansons ne laissent pas ses fans indifférents.

Ils sont déjà plus de 45 000 à avoir écouté et laissé des commentaires. Tous soulignent la sensibilité de l'artiste. Ce second album s'annonce donc déjà comme un succès. Fin 2016 déjà, le chanteur évoquait son deuxième opus. "Je bous d’impatience. J’ai plein de nouvelles histoires, j’ai grandi, confiait-t-il alors au Parisien. Après ce qui m’est arrivé avec The Voice, je commence à avoir une vision différente de la vie. J’ai besoin de raconter ça."





Slimane, il arrive !

"On arrive", la grande tournée de Slimane, débute le jeudi 5 janvier prochain au Mans. Le chanteur passera notamment par la Cigale le 27 janvier 2017. Mais ce n'est pas tout ! Des dates sont également prévues en région, à Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nantes, ou encore à Lille. Et puisqu'une bonne surprise n'arrive jamais seule, sachez que le trio Arcadian, également révélé lors de la saison 5 de The Voice se produira en première partie de la tournée de Slimane. Les trois chanteurs feront la première partie de leur ami le 5 janvier au Mans, le 6 janvier à Angers, le 7 janvier à Bressuire, le 12 janvier à Marly, le 13 janvier à Tinqueux, le 3 février à Toul, le 9 février au Havre et le 16 février à Chalon-sur-Saône. Retrouvez toutes les dates de la tournée de Slimane en vous rendant ICI.

