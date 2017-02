Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Après avoir donné la réplique à Jean-Luc Reichmann dans la série Léo Mattéi sur TF1 il y a quelques mois, le gagnant de The Voice saison 5 s'apprête à passer à la vitesse supérieure ! Dans une interview accordée au magazine Télé Poche il y a quelques mois, l’interprète de Paname avait confié, à demi-mot, son futur projet : "Je viens de dire oui pour un rôle au cinéma, mais comme ce n'est pas encore signé, je ne peux pas en dire plus". Seulement voilà, hier, l'interprète de Abîmés en duo avec Lea Castel a lâché la bombe sur son compte Instagram, en postant un cliché aux côtés de l'actrice et humoriste Sabrina Ouazani, qui ne laisse plus de place au doute !

"Belle première journée de répétition avec ma Sabrina Ouazani", écrit Slimane sur Instagram. Mais ce n'est pas tout ! Sur Snapchat, le protégé de Florent Pagny a posté une photo du scénario sur lequel on peut y lire les prénoms des différents personnages incarnés dans le long-métrage, à savoir Lucie, Julie et Vincent. Contacté par MYTF1, le chanteur nous a confirmé son rôle dans un long-métrage, mais pour le moment, il lui est impossible d'en dire d'avantage... Le lauréat de The Voice saison 5 suit les pas de Louane, talent de la saison 2, qui a tenté une carrière réussie au cinéma. Pour rappel, son rôle dans le film La Famille Bélier lui a valu le César du Meilleur Espoir Féminin en 2015. On lui souhaite le même succès !





