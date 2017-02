Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

En tournée depuis le début du mois de janvier, Slimane et ses comparses prennent du bon temps sur scène, mais aussi sur la route. Pour faire passer les heures passées dans le tour bus, le chanteur et ses musiciens ont trouvé une combine : chanter. Évidemment. Ainsi, le groupe s’imagine dans la peau d’une chorale de gospel.



Dans une vidéo postée par l’ancien talent de Florent Pagny, ils réinventent le mythique Stand By Me de Ben E. King. Une vidéo très courte dans laquelle les musiciens effectuent les chœurs tandis que Slimane assure le chant. La performance a séduit les fans de l’interprète de Paname. La vidéo a été vue plus de 31 000 fois et les commentaires fusent. « La belle équipe », « J'adore cette chanson », « Bravo les gars », « Très sympa cette petite impro :) on se lasse pas de ta si jolie voice », « Vous chantez tous bien, c'est superbe », commentent les aficionados de Slimane.



Proche de ses fans, Slimane n’a pas hésité à les remercier « d’avoir changé sa vie » via une mini-vidéo postée sur Twitter, le 6 février dernier. Ce jour-là, cela faisait un an tout juste que le public découvrait le jeune homme sur le plateau de The Voice. Il interprétait sa version très personnelle de « A fleur de toi », titre phare de la discographie de Vitaa. Il avait alors conquis les quatre coachs par ses qualités d’interprétations. C’est Florent Pagny que Slimane avait décidé de rejoindre. Un bon choix qui s’est avéré payant puisqu’il l’avait emmené jusqu’à la victoire.