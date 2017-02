Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Stéphan Rizon, talent de Florent Pagny

Il est toujours difficile d’être le premier à remporter un nouveau show musical. En 2012 c’est Stéphane Rizon qui réussit cet exploit. Peu après sa victoire le lauréat voit son avenir de manière radieuse et enregistre un album. Il profite aussi de ce temps pour reprendre des études et suivre un cursus en management de projets artistiques. Parallèlement il poursuit son chemin artistique et multiplie les projets. Il travaille sur une chanson pour un jeu vidéo et prépare un nouvel album. Enfin, ce talent à l’emploi du temps plus que chargé se produit en ce moment dans la comédie musicale Saturday Night Fever.

Yoann Fréget, talent de Garou

Ne l’appelez plus Yoann Fréget ! Désormais le lauréat de la seconde saison du show musical a pris le nom de scène de Yoann FreeJay. Un jeu de nom subtil pour signifier qu’il est libre et qu’il commence une nouvelle aventure musicale. En effet, après avoir sorti un album en France, le talent se lance dans une carrière aux USA. Un défi impressionnant mais qu’il semble tout à fait capable de réussir. On peut compter sur lui pour représenter brillamment la création et la chanson française.

Kendji Girac, talent de Mika

Depuis sa victoire, impossible d’échapper au phénomène Kendji Girac. Le talent s’est en effet imposé comme l’un des plus grands vendeurs de disques en France. Il faut reconnaître qu’il a multiplié les tubes. D’Andalouse à Conmigo en passant par Les yeux de la mama et bien d’autres chansons, il ne cesse d’enchaîner les succès et de nous faire vibrer. Après une tournée triomphale qui l’a emmené dans toutes les grandes villes de France, il prend un peu de repos avant de nous réserver de nouvelles surprises…





Lilian Renaud, talent de Zazie

A peine quelques semaines après sa victoire, Lilian sort un album. Celui-ci séduit immédiatement de nombreuses personnes et cartonne. Toujours simple mais efficace, peu de temps après, le talent enregistre un second album avant de se préparer à chanter sur les routes de France. Hélas, des soucis viennent de l’en empêcher. Gageons qu’il reprendra ses concerts dès qu’il le pourra.

Slimane Nebchi, talent de Florent Pagny

Dernier lauréat en date du show musical, ce talent a lui aussi sorti un album peu de temps après sa victoire. Impatient, juste après sa sortie, il se retrouve sur la route pour présenter ses chansons à son public. Une tournée qui continue au moins jusqu’à cet été.