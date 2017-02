Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Slimane et Léa Castel en parlaient depuis quelques semaines. Ce jeudi 2 février, ils ont dévoilé la nouvelle chanson de leur duo "Abîmée". En noir et blanc toujours.

Slimane surfe toujours sur la vague du succès. Le vainqueur de la saison 5 de The Voice cartonne avec son album A bout de rêves, certifié disque de platine et les places des concerts de sa tournée se vendent comme des petits pains. Le chanteur s’offre en plus quelques escapades sur les chansons des autres. Le poulain de Florent Pagny a mis à disposition ses qualités d’interprétation et a posé sa voix sur le titre « Abîmée » de la chanteuse marseillaise Léa Castel. Ensemble, ils ont tourné un nouveau clip pour illustrer cette chanson qui cartonne déjà sur les réseaux sociaux.

La première version en noir et blanc mettait l’accent sur des danseurs contemporains. Le nouveau clip mis en ligne le 2 février reprend quelques images et d’autres séquences tournées en extérieur ont été ajoutées. Ainsi, les deux chanteurs y sont visibles. Pour Léa Castel, c’est une façon d’incarner encore un peu plus la chanson. Le premier clip culmine à plus d’un million de vues. La nouvelle version d’Abimée prendra à coups sur le même chemin. En une journée, il a déjà dépassé le demi-million et cela risque de grimper dans les prochains jours.

Face au succès de sa tournée et notamment de son concert à la Cigale, le tourneur de Slimane a décidé d’ajouter quelques dates. Cet été, il se produira dans des festivals, il croisera d’ailleurs son idole Sting sur la scène de Sion sous les étoiles, le 12 juillet.