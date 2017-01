Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

La victoire de Jenifer à la Star Academy, c’était il y a quinze ans déjà. Elle avait 19 ans et avait séduit le public. Si aujourd'hui la carrière de la coach de The Voice est à son zénith aussi bien dans la musique qu’au cinéma, c’est grâce à l’émission et elle ne l’oublie pas.



Pour les 15 ans de la Star Academy, l’interprète de Mourir dans tes yeux adresse un message émouvant à ses anciens colocataires du célèbre château de Dammarie-lès-Lys. Sur Facebook, elle écrit : "mes pensées vont aux 15 premiers élèves de cette ‘école’ hors norme et extraordinaire" et cite les collègues d’aventure : Jessica, Olivia, Carine, Djalil, Patrice, François, Stéphane, Gregory, Amandine, Khalifa, Catherine, Cécile, Sidonie, Jean-Pascal et Mario, finaliste malheureux. En référence au tube de Patrick Bruel, elle ajoute : "On s'était dit rendez-vous dans 10 ans et nous voilà à 15. Je n'oublierai pour rien au monde nos fous rires comme nos larmes. Ces moments sont uniques et ils nous appartiennent. Je pense aussi à mon cher Nikos, aux professeurs et à notre directrice."



Encore marquée par cette aventure extraordinaire, Jenifer assure que "rien ne nous enlèvera ce que l'on a vécu et tous ces moments partagés ensemble" et remercie ses colocataires pour "cette tranche de vie sacrément intense".



Si aujourd’hui, les Académiciens ont tous pris des chemins différents et des routes parallèles, Jenifer les porte toujours dans son cœur et elle n’oublie pas non plus le public et les téléspectateurs qui ont suivi avec passion les moments de joies et de galères semaines après semaines.