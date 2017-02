Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Le premier lauréat de The Voice est ravi. Le show musical lui a permis de trouver sa place dans notre paysage musical.

Quel est votre bilan de The Voice ?

Il est très positif. Avec le recul je constate que le show musical m’a permis ainsi qu’à d’autres artistes de rentrer dans l’intimité des gens. Il m’a aussi permis de vivre de la musique. C’est une seconde victoire, car à présent c’est réel.





Allez-vous regarder la nouvelle édition ?

J’ai déjà eu l’occasion d’assister aux répétitions de la saison à venir. J’ai vu quelques talents qui m’ont enthousiasmé. J’ai entendu une fille extraordinaire qui chante avec un épouvantail. Elle m’a, interloqué et je suis impatient de voir quel va être son parcours. En ce qui concerne les émissions à venir, je ne pourrais pas toutes les suivre, mais je jetterais un coup d’œil car cela fait partie de mon histoire.

Quels conseils donneriez-vous aux talents ?

Tout simplement de faire ce qu’ils aiment ! Si ça doit fonctionner ça fonctionnera… Nous ne pouvons pas tous réussir de manière fracassante mais vivre de la musique c’est un luxe si on compare ce chemin à la vie des gens. Par ailleurs il faut rester soi afin qu’à la sortie de The Voice il n’existe pas de contradiction entre les talents que les gens ont vu à l’écran et la personne qu’ils sont.

Vous vous produisez actuellement aux côtés de Fauve Hautot dans le spectacle Saturday Night Fever. The Voice vous a-t-il aidé ?

Le show musical a certainement été un déclencheur pour qu’on retienne ma voix. Ensuite j’ai passé le casting comme tout le monde. Cela dit, The Voice donne un a priori positif car des talents remarquables et variés s’y produisent. L’émission est incontestablement auréolée d’une belle image.

En dehors de ce spectacle, où en êtes-vous de votre carrière ?

En marge de l’émission j’ai suivi un cursus diplômant en management de projets artistiques chargé de production. J’ai aussi travaillé sur une chanson pour le jeu vidéo Halo War et suis en train de composer et d’écrire pour un éventuel prochain album.

Gardez-vous des contacts avec les autres talents ?

J’ai beaucoup de plaisir à retrouver Magloire, Al Hy, Aude Henneville. Je suis également ravi de revoir les équipes de la production et l’équipe technique. The Voice fut vraiment une très belle expérience.