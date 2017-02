Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Quel est le point commun entre Lily Berry et M Pokora ? La première est dans l’équipe du deuxième, nous direz-vous. Mais cette relation coach/talent n’est pas le seul lien qui existe entre la jeune chanteuse et la nouvelle recrue de The Voice. Bien au contraire. C’est du côté de leur père respectif qu’il faut aller chercher, pour en savoir plus sur cette étonnante information.

Ancien footballeur professionnel, le paternel de la chanteuse de 34 ans, venue de Nice, n’est autre que Dario Grava. Un joueur bien connu d’André Tota, le papa de M Pokora. Selon l’Equipe, les deux hommes ont en effet évolué ensemble sous le maillot du RC Strasbourg dans les années 1970. Une coïncidence étonnante qui a d’ailleurs joué en la faveur de M Pokora. Buzzée également par Zazie pour sa jolie reprise d’Hymn for the week-end, un tube de Coldplay, Lily Berry a chdoisi d’intégrer l’équipe du chanteur pour faire un clin d’œil à son père. "Je suis une amoureuse de la plume de Zazie. Mais en même temps, j’ai un père dont je suis fière qui a joué quelques temps avec le papa de quelqu’un qui est dans un siège. Ce soir, je pense que c’est un signe", a-t-elle confié.

Dommage pour Zazie qui était sous le charme de ce talent atypique. "Tu as fait un truc exceptionnel. Tu as une très rare voix et je crois que tu es l’une des premières de la saison qui n’a pas de vibrato. Ce qui veut dire que tu es obligée d’être dans une justesse parfaite (…) Tu as inventé une autre manière de tisser ta toile, c’est une prise de risques énorme", a-t-elle confié.

Rendez-vous samedi 4 mars 2017 à 20h55 pour la suite des auditions à l’aveugle de The Voice 6.