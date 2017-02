Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Emouvante, pleine de délicatesse… la prestation de Syrine a donné la chair de poule au public et fait pleurer son père. La jeune femme de 17 ans a également séduit Florent Pagny et Slimane. Retour sur sa performance.

Sensible, attachante, la prestation de Syrine en a fait chavirer plus d’un lors des premières auditions à l’aveugle de la saison 6 de The Voice. Sa beauté juvénile a ensorcelé le public. Pourtant, malgré ses 17 ans, la jeune femme n’a pas été épargnée par la vie. C’est d’ailleurs pour rendre hommage à sa sœur jumelle disparue qu’elle décide d’interpréter Comme toi, un titre plein d’émotion signé Jean-Jacques Goldman.

Dès les premières notes, Syrine capte l’attention des coachs et du public. Sa voix grave qui donne la chair de poule, les accents empreints de nostalgie de la mandoline feront d’emblée mouche auprès de Florent Pagny qui appuie en déclarant : "J’adore le grave !". Et quand il se retourne, l’interprète de Savoir Aimer écarquille les yeux sans doute impressionné par la jeunesse et la beauté de son talent.

Même s’ils ne se sont pas retournés, les autres coachs ne tarissent pas d’éloges sur la jeune artiste. Ainsi Mika voit en elle un talent "qui peut devenir assez dangereux". Il estime en effet qu’elle a "tout ce qu’il faut" : "le sourire", "la présence" et une certaine aisance sur scène. Pour lui, seul lui manque la capacité de surprendre. Mais il compte bien sur Florent Pagny pour le lui apprendre.

Zazie, quant à elle, même si elle lui reproche quelques « incidents techniques », elle loue l’émotion et l’envie de chanter qui transparaissent de la performance de Syrine. Comme Mika, elle pense que Florent Pagny est le coach idéal pour "lui donner les petits trucs techniques" qui vont lui permettre de "s’envoler complètement". Même Slimane, le gagnant de la saison 5 de The Voice a semblé subjugué par la performance. "Comme toi chez Florent Pagny. Bravo #emotion big up l'équipe pour l'arrangement," a-t-il écrit sur son compte Twitter.