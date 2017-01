Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

David Bowie a marqué des générations de mordus de rock et de pop. Des mordus qui se retrouvent aussi dans The Voice. En hommage au légendaire chanteur décédé il y a un an tout juste, MYTF1 vous propose de redécouvrir les talents qui se sont mesurés à son répertoire.

David Bowie nous quittait il y a tout juste un an, emporté par un cancer. Le chanteur anglais a laissé une empreinte indélébile sur la musique et nombreux sont les artistes confirmés ou en herbe à avoir repris ses titres. Les talents de The Voice se sont, eux aussi, mesurés au large catalogue du Thin White Duke. Au travers des différentes saisons, certains ont repris des titres phares de son répertoire.

Lors de la dernière saison, le jeune Antoine a su tirer son épingle du jeu lors de l’épreuve ultime en interprétant Heroes. Du haut de ses 16 ans, le talent de Garou n’a pas démérité. Ignorant totalement les conseils de son coach (à savoir être un peu plus dans la retenue), il a littéralement enflammé le ring de The Voice avec une reprise audacieuse, fougueuse et énergique. C’est, en effet, une prestation très rock’n’roll qu’avait livré le jeune garçon. Tellement rock’n’roll qu’il a même glissé et a manqué de se blesser sur scène. Le Duke aurait, sans doute, validé.





Antoine n’est pas le seul à avoir repris David Bowie. Lors de la saison 4, Jacques Rivet et Indigo se sont affrontés lors des battles au rythme du tube interplanétaire Let’s Dance. Le duo explosif de la team Mika oppose une voix de baryton de basse à un ténor et le résultat est plus que surprenant. "Super Strange" pour Florent Pagny, un duo "Star Trek" pour Zazie. Ça tombe bien, ne dit-on pas que l’interprète de Space Oddity venait d’ailleurs ?







Un an avant, toujours au niveau des battles, lors de la saison 3 c’est Fabienne Della Moniqua qui se mesurait à Akram Sedkaoul sur le mythique mais très exigeant Life on Mars?. Une chanson que les deux chanteurs ne connaissaient pas avant que leur coach Mika ne leur propose. Titre cosmique, combat de grande voix et à la fin c’est Fabienne qui gagne, elle qui avait déjà fait sensation en reprenant <em>The Great Gig In The Sky</em>dePink Floyd dont la particularité est… de ne pas avoir de paroles mais uniquement des vocalises.







Il n’y a pas que les talents qui chantent Bowie, les coachs aussi. Dans la saison 2, Garou met la main à la pâte ou plutôt la voix à disposition de Dancing in The Street, chanson culte du duo le plus charismatique du rock anglais, à savoir David Bowie et Mick Jagger. Le coach n’est pas seul pour chanter le titre puisqu’il accompagne ses deux talents Baptiste Defromont et Yoann Fréget. Un titre qui a porté chance à ce dernier, puisqu’il a remporté The Voice, cette année-là.