Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

4 986 000 fidèles soit 24,9% de part d’audience. C’est le très joli score réalisé en mai 2016 par la finale de The Voice 5 remportée par Slimane. Si le concours de talents de TF1 séduit toujours autant les téléspectateurs, il fait également des étincelles dans les charts. La preuve avec le classement 2016 des meilleures ventes d’albums en France dans lequel on retrouve de nombreux visages et piliers de The Voice ! Un top dévoilé par le SNEP (Syndicat National de l’Edition Phonographique) qui prend aussi en compte, et ce pour la première fois, les écoutes en streaming.

Si le classement 2016 est dominé par Renaud, qui devance l’incontournable Céline Dion, on retrouve sur la troisième marche du podium les Kids United avec Un Monde meilleur. Un groupe qui rassemble notamment Esteban et Gloria, talents de la saison 1 de The Voice Kids gagnée par Carla. Cette dernière a également fait partie du groupe qu’elle a quitté en mars 2016. Nouvelles coqueluches du public, les enfants de Kids United occupent aussi la quatrième place du classement avec Tout le bonheur du monde, leur deuxième disque. Dans le reste du Top 10, on retrouve également M.Pokora, le nouveau coach The Voice (5ème position grâce à My Way) ainsi que Kendji Girac, le grand gagnant de The Voice 3 (6ème grâce à Ensemble).

Claudio Capéo, découvert dans la saison 5 de The Voice, est 12è avec son album éponyme juste devant les Enfoirés et leur Rendez-vous des Enfoirés ; spectacle diffusé sur TF1. Louane pointe à la 16è place des meilleures ventes d’albums de 2016 avec Chambre 12 qui s’est déjà écoulé à plus d’1,5 million d’exemplaires. Les Fréro Delavega, devenus célèbres grâce à la saison 3 de The Voice, sont à la 19ème place avec Des ombres et des lumières. A la 25è place, on retrouve Amir (The Voice 3) avec Au cœur de moi tandis que Florent Pagny, coach de The Voice, est 31ème grâce à Habana. A bout de rêves, le premier album de Slimane, est le 34è disque le plus vendu en France en 2016.