Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

De retour le samedi sur TF1 avec la nouvelle saison de "The Voice", Nikos Aliagas a dévoilé sur Twitter sa photo de classe de 4ème. Un cliché 100% souvenir.

Habitué à poster des clichés très artistiques immortalisant les stars qu’il rencontre ou encore des lieux dont la beauté l’attire, Nikos Aliagas a changé ses bonnes vieilles habitudes le temps d’une publication.

Le présentateur de The Voice, qui a fait son grand retour sur TF1 le 18 février dernier pour une sixième saison, a réjoui ses fans en dévoilant mardi un cliché tout droit sorti de son album photo personnel. Les nombreux internautes abonnés à son compte Twitter ont ainsi pu découvrir la photo de classe de la star de TF1 prise lorsqu’il était en 4ème. "Châtenay-Malabry 1982 collège #PierreBrossolette 4eD à l'époque j'étais amoureux de @kimwilde #souvenirs", a-t-il écrit en légende de cette photo dévoilant sa jolie bouille d’adolescent.

Impossible de ne pas le reconnaître sur ce cliché datant de 1982. Le présentateur de C’est Canteloup et 50’Inside n’a quasiment pas changé depuis son adolescence. "Ce qui est dingue, c'est que tu ne changes pas", "Vous étiez un ado mignon maintenant vous êtes en bel homme", "Je t'ai reconnu tout de suite !! Ce sourire que j'aime !! Tu es trop mignon et toujours très classe !! Inné !!", "Déjà à cet époque , tu étais beau gosse Nikos !", peut-on lire ainsi en commentaire de cette photo qui n’est pas du tout passée inaperçue.





Retrouvez Nikos Aliagas ce samedi à 20h55 pour le nouvel épisode de The Voice sur TF1.