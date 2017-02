Par BLG | Ecrit pour TF1 |

La célèbre interprète de Hello et Rolling In The Deep était la grande gagnante des Grammy Awards 2017, avec cinq récompenses. L’occasion de découvrir en live un répertoire impressionnant qui n’a jamais cessé d’inspirer les talents de The Voice.

Puissante, émouvante, toujours sur le fil, interpréter une chanson d’Adele est un vrai défi pour n’importe quel talent, c’est le moyen de montrer sa capacité à mixer technique et puissance de l’interprétation. Ce sont d’ailleurs les coachs qui, pour lancer la toute première émission, avaient choisi Rolling in the Deep, une façon de montrer l’ambition The Voice : émotion et talent rare.

La toute première candidate à escalader cette montage fut Miranda Eilo lors de son audition en aveugle, avec Someone Like You. La même année, trois autres candidats ont aussi misé sur Adèle dont évidemment Stéphane Rizon. Le vainqueur de cette première édition avait choisi Rolling in the Deep, pour sa toute première apparition, une prestation si marquante qu’il avait rechanté lors de l’émission « En route vers la finale ».





Depuis de nombreux autres candidats ont pioché dans le répertoire de la chanteuse anglaise pour bluffer les coaches, on se souvient de Dièse demi-finaliste de la saison 02 qui avait commencé son aventure avec Turning Tables ou Stacey King en saison 03 qui avait séduit Florent Pagny avec sa reprise du thème de James Bond, Skyfall.





Nouvelle album oblige, les talents de cette année ont plébiscité ses morceaux, Lucyl Cruz avait emballé les quatre coachs avec Hello, une manière habile de lancer cette saison 5. Un morceau qu’avait aussi choisi Nick Mallen lors son audition à l’aveugle.





L’intensité de ses morceaux sont une aubaine pour l’épreuve des Battles, cette année la team de Garou et celle Florent Pagny avaient décidé de s’attaqué à Set Fire To The Rain et à Rolling in the Deep.

En cinq saisons, les tubes d’Adele ont raisonné sur le plateau de The Voice plus d’une quinzaine de fois, la preuve à la fois d’une chanteuse devenue incontournable qui va jouer deux fois salle comble à Paris ce week-end, mais aussi l’exigence et le niveau des talents qui chaque année participent à The Voice.