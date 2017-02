Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Ce samedi 18 février, The Voice fait son grand retour sur TF1. Et pour cette sixième saison, le casting promet d’être encore plus grandiose que les années précédentes. Un casting cinq étoiles, des talents hors du commun, une diversité et une liberté jamais vue encore.

« Le niveau est incroyable ! Les autres années, il y avait des évidences, des leaders... Là, on est dans une jolie mouise… En plus d’avoir des qualités d’interprètes, les talents ont une vision, » s’extasie Zazie quand on lui demande son ressenti sur les talents qui ont passé l’épreuve des auditions à l’aveugle. C’est dire à quel point le casting de cette sixième saison de The Voice recèle de véritables pépites. Et elle n’est pas la seule à le dire.

Les autres coachs sont aussi de cet avis. Florent Pagny évoque ainsi « une nouvelle génération d’artistes qui osent tout, dans la veine de MB14. » « Il y a des mômes de 17 ans avec une grande maturité qui se présentent aux auditions à l’aveugle, » a-t-il déclaré dans une interview accordée à MYTF1 visiblement ravi de ce nouveau cru.

Toujours à la recherche d’une véritable personnalité, Mika semble satisfait des profils auditionnés cette année : des talents divers avec chacun son originalité. Lui qui ne se contente pas de « performance vocale » est aux anges de pouvoir ainsi compter sur des artistes plein de « délicatesse », de « fragilité » capable d’offrir des « propositions » singulières, « des gens qui viennent du monde entier, qui apportent leur culture avec eux ». Il faut dire que les profils atypiques tels que MB14, Luc Arbogast ou encore Mood ont ouvert la voie à des profils inclassables qui font la joie des coachs et des téléspectateurs.





Cette diversité qui plaît tant aux coachs se retrouve aussi bien dans les âges que dans les styles très différents aux genres musicaux très éclectiques. Pop, variété française, électro, folk, rock, lyrique, blues, urbain… il y en aura pour tous les goûts. C’est le cas également pour le timbre de voix des talents. On va ainsi découvrir des voix originales : rauques, aiguës, timbrées, soufflées, des voix parlées totalement différentes des voix chantées, des voix qui sont restées très enfantines, des voix très matures… jamais un tel éventail n'avait été exploré en une seule saison !

Danse, chant, univers... Place aux artistes complets !

Cette année, la présence de M. Pokora permet également d’ouvrir les portes à des artistes complets, des vrais performeurs qui savent tout faire. Le chant, la danse, le style… les talents arrivent désormais avec des univers bien affirmés et des shows dignes des plus grands professionnels. « M. Pokora a attiré une autre génération d’artistes qui ne veut pas simplement faire de la musique mais aussi de l’entertainment. Avec ces talents, on est dans le show. Ils ont un très bon niveau en danse, s’expriment avec leur corps. (…) On a la chance, aujourd’hui, d’avoir en France des interprètes qui peuvent se tirer la bourre avec n’importe qui dans le monde entier. On n’a plus à complexer, » s’est réjouie Zazie.

Florent Pagny est d’ailleurs d’accord avec elle : « Ils ne sont pas simplement chanteurs, ils assurent un show complet. Ils ont même des stylistes… C’est hyper impressionnant et c’est réussi. » Un casting plus que prometteur qui met donc notre patience à rude épreuve. On a hâte !

Rendez-vous ce samedi 18 février sur TF1 à partir de 20h55 pour découvrir cette sixième saison de The Voice.