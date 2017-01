Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Il était l’un des talents de Jenifer. Face aux coachs de The Voice, Amir a su tirer son épingle du jeu. Artiste au timbre unique, il est arrivé en finale face à Kendji Girac et Maximilien Philippe. S’il n’a pas remporté le trophée de la troisième saison du programme, l’artiste a poursuivi sa carrière. Quelques mois après sa participation, il est choisi au concours de l’Eurovision 2016. Avec son titre "J’ai cherché", le chanteur franco-israélien s’est placé à la sixième place du classement. Une réussite. Il a ensuite sorti son premier album, Au cœur de moi, qui s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Face à ce succès grandissant, les fans du chanteur ont été de plus en plus nombreux à le soutenir. Et le 18 janvier dernier marquait un anniversaire particulier pour Amir. Trois ans plus tôt, il passait son audition à l’aveugle sur la scène de The Voice.

Afin de célébrer cette date, qui a sans aucun doute bouleversé la vie de l’artiste, les fans ont décidé de lui rendre hommage à travers une vidéo émouvante. Durant huit minutes, des dizaines de fans racontent leur vie depuis l’arrivée d’Amir sur nos écrans de télévision : "Ces témoignages sont authentiques", peut-on lire dans la vidéo. Des propos qui ont visiblement touché le principal intéressé comme en témoigne son message posté sur les réseaux sociaux : "Ces filles sont phénoménales, a-t-il écrit. Entre les fous rires, les souvenirs, les émotions et l’amour en masse, j’ai passé 8 minutes de bonheur."





