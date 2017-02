Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Depuis cinq saisons, The Voice révèle les plus belles voix françaises, les talents d’aujourd’hui et de demain, des interprètes exceptionnels mais aussi des artistes à part entière, aux univers originaux et inoubliables. Alors que la saison 6 arrive sur TF1 le samedi 18 février, MCA sort dans les bacs un double best of qui fera date.

Jugez plutôt : sur le premier disque, on retrouve les plus grands hits des talents des différentes saisons. Andalouse de Kendji Girac, J’ai cherché d’Amir, Paname de Slimane, Looking For Love de Stephan Rizon ou encore Le chant des sirènes de Fréro Delavega… En tout, ce sont dix-huit morceaux originaux qui ont contribué à forger la réputation des artistes passés par l’émission.

Le second disque devrait également plaire aux fans du programme. Il est uniquement composé des reprises emblématiques interprétées par les talents lors de leur passage dans The Voice dans des versions spécialement réenregistrées en studio. Comme d’habitude repris par Maximilien, Un homme heureux par Louane, Calling You par Yoann Freget, Bella par Kendji Girac… La liste des tubes est impressionnante et met en valeur l’incroyable diversité prônée par l’émission. Le tout s’écoute bien évidemment juste ici.





The Voice revient donc le 18 février prochain avec un petit nouveau parmi les coachs : M Pokora sera de la partie aux côtés de Zazie, Florent Pagny et Mika. Nikos Aliagas sera lui toujours à la baguette, accompagné de Karine Ferri.