Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Nouveau carton pour The Voice. Samedi soir, la cinquième salve d’auditions à l’aveugle a été suivie par plus de 6 millions de téléspectateurs. Sur Twitter, les internautes ont également largement commenté l’épisode. Morceaux choisis.

Des perles, The Voice en a collectionnées, samedi dernier, lors de la cinquième salve d’auditions à l’aveugle. La douceur de Claire, la maîtrise de Lucie, l’étrangeté de DeLaurentis, la classe d’Ann-Shirley. Les talents ont collé des frissons aux coachs mais également aux téléspectateurs. Les filles étaient au-dessus de la mêlée, ce qui fait dire à Florent Pagny, que peut-être cette année, c’est une demoiselle qui pourrait enfin remporter The Voice, après cinq ans de victoire masculine. Le coach possède d’ailleurs dans son équipe, « une petite perle » que tous voulaient dérober : Lucie. C’est finalement avec Florent Pagny qu’elle a décidé de faire son chemin. Sa prestation a émerveillé aussi les téléspectateurs qui ne sont pas privés pour commenter, avec éloges et compliments, son passage. Mais pas que le sien. Vincent a été repéré pour sa jolie chemise à fleurs aussi. Morceaux choisis.

















