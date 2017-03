Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Vous avez aimé une chanson revisitée samedi par les talents de "The Voice 6", mais vous ne vous rappelez plus de son titre ? Vous pouvez le retrouver ici dans la playlist de la soirée !

Les talents de The Voice 6 ont une nouvelle fois fait parler leurs influences musicales diverses samedi soir. Pour tenter de récolter ne serait-ce qu'un buzz, les artistes qui se sont présentés aux auditions à l'aveugle ont misé aussi bien sur des tubes rock que sur des titres pop ou des chansons françaises.

YMCA des Village People

Sorti en 1978, YMCA est l'un des plus grands tubes des Village People. Écrite pour rendre hommage à la Young Men's Christian Association, la chanson a fait danser des millions de gens qui ont repris la chorégraphie en choeur. M Pokora s'est lui aussi laissé aller à faire les lettres avec ses bras lors du passage de Nathalia. Grâce à sa reprise très jazzy, la jeune femme a eu 4 buzzs mais a choisi de rejoindre l'équipe de Florent Pagny.

One de U2

Ballade phare du groupe Irlandais U2, One a cartonné dans les charts un peu partout dans le monde. Une belle réussite qui était aussi solidaire. Les bénéfices de la chanson, sortie en 1992, ont en effet été reversés à une association contre le SIDA. Buzzé par Florent Pagny et Zazie grâce à cette reprise, Alexandre Sookia a rejoint l'équipe des "barbus" de la chanteuse.

Prendre racine de Calogero

Tirée de l'album Calogero du chanteur du même nom, un disque sorti en février 2002, Prendre racine n'a pas porté chance à Enrico Martorina qui n'a pas été buzzé.

Zombie par The Cranberries

Titre phare évoquant le conflit nord-irlandais qui a miné le pays pendant plus de 30 ans, Zombie est l'un des plus grands succès de The Cranberries. Numéro 1 des ventes pendant plusieurs semaines en France, le single tiré de l'album No Need to Argue a été revisité avec brio par le trio corse Incantèsimu. Buzzés par Matt Pokora, Florent Pagny et Mika, les trois talents ont rejoint l'équipe du chanteur libanais.

Happy de Pharrell Williams

Présente sur la BO de Moi, moche et méchant 2, la chanson Happy de Pharrell Williams est connue de tous. Porté, à sa sortie en 2013, par un clip de 24 heures rassemblant de nombreuses stars, ce tube a raflé la première place des singles les plus diffusés sur les radios françaises en 2014. Disque de diamant dans l'hexagone, cet hymne joyeux n'a pas souri à Alex Ohen qui a quitté The Voice 6.

Crazy in love de Beyoncé

Immense tube de Beyoncé présent dans l'album Dangerously in love (2003), Crazy in love apparaît, dans une version plus douce et sensuelle, dans la BO de 50 Shades of Grey. Un long-métrage sorti en 2015 et réalisé par Sam Taylor-Wood. C'est cette version que Sacha a interprétée sur le plateau de The Voice, ce qui lui a valu un buzz de Matt Pokora.

Christine de Christine and the Queens

Single présent sur l'album Chaleur humaine (2014) de Christine and the Queens, Christine a valu un joli succès à la chanteuse. Il faut dire que cet album, son premier disque, s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires. Avec sa prestation aux sonorités africaines, Imane a fait un carton plein. Elle a rejoint l'équipe de Mika.

Let me Love You de Justin Bieber et DJ Snake

Sortie en août 2016, cette chanson a connu un gros succès aussi bien en France qu'aux Etats-Unis, en Allemagne ou encore en Nouvelle-Zélande. Interprétée par Alex Powers sur la scène de The Voice, elle a permis au jeune homme d'être buzzé par Matt Pokora.

Just Can't Get Enough de Depeche Mode

Sorti en 1981, ce titre signé Depeche Mode est l'un des premiers succès à l'international du groupe britannique emmené par Dave Gahan. Il a été revisité par la truculente Audrey. Buzzée 4 fois, elle a intégré l'équipe de Zazie.

All of me de John Legend

Disque d'or en France grâce à cette chanson tirée de l'album Love in the future (2013), John Legend a touché de nombreuses personnes avec cette ballade. Malgré un joli grain de voix, Laetitia Carvalho n'a pas fait pivoter les fauteuils rouges.

Dès que le vent soufflera de Renaud

Dès que le vent soufflera, présent sur l'album Morgane de toi (1983), est l'un des tubes incontournables de Renaud. Sa reprise très rock par Matthieu a bluffé les quatre coachs. Mais c'est Zazie qui a raflé ce talent !

Quand j'étais chanteur de Michel Delpech

Sorti en 1975, Quand j'étais chanteur est un titre incontournable du répertoire de Michel Delpech. Revisitée par Bulle, la chanson a enchanté Florent Pagny.

One Night Only de Jennifer Hudson

Issue de la comédie musicale Dreamgirls (1982), la chanson One Night Only a été reprise en 2006 par Jennifer Hudson dans le film adaptant ce spectacle populaire des Etats-Unis. Interprété par Ophée dans The Voice 6, le titre a emballé Matt Pokora.