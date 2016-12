Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La vie de Kendji Girac a totalement basculé depuis sa participation à The Voice en 2014. Coqueluche du public depuis sa reprise de Bella de Maître Gims aux auditions à l’aveugle, le jeune talent de Mika a su enchanter les téléspectateurs et les coachs à chaque passage sur la scène de TF1. Grand vainqueur de l’émission, il est devenu en quelques mois à peine l’une des nouvelles stars de la musique en France. Son premier album s’est vendu par exemple à plus d’un million d’exemplaires.

Depuis la finale victorieuse de The Voice 3, ses concerts se jouent à guichets fermés, ses disques se vendent comme des petits pains et, cerise sur le gâteau, il s’apprête à faire ses premiers pas au cinéma aux côtés de Johnny Hallyday. Rien que ça. Une vraie success story qu’il a choisie d’évoquer dans son tout dernier clip illustrant le titre Ma Câlina. Une vidéo dans laquelle on découvre des extraits de concerts, des images de Kendji Girac dans les coulisses de ses spectacles ou encore sur le tournage de ses différents clips. "Les amis, découvrez #MaCâlina en images, résumant 2 ans de ma vie à vos côtés !!! Merci pour tout !", a écrit le principal intéressé sur Twitter.

Un nouvel Enfoiré

Le roi des charts a également séduit l’équipe des Enfoirés. Il est, avec Amir, découvert lui aussi dans The Voice, une des nouvelles recrues de la troupe des Restos du Cœur. "C’est vrai, ça fait deux ans qu’on passe à côté, mais là on va pouvoir le faire. C’est quand même important, pour la cause, pour les gens et je suis content d’y être. La solidarité… On peut toujours aller plus loin quand on est ensemble. Quand je regardais tous ces artistes, je me disais que je n’allais jamais pouvoir les rencontrer un jour. C’est sûr que ça fait rêver ", a confié Kendji Girac sur RTL.





