Par Sabine BOUCHOUL

Igit s’apprête à sortir son premier album, le 31 mars prochain. Initialement prévu pour l’été 2016, Jouons a été décalé de quelques mois. Pour les curieux qui souhaiteraient découvrir cet album en quasi avant-première, le jeune homme le présentera en concert. Après le 6 mars dernier, date complète, Igit se produira à la Nouvelle Scène, à Paris, le 20 mars prochain. C’est en solo que l’artiste se présentera devant son public avec comme seuls compagnons de scène, un mini-piano, un ukulélé ou encore une guitare.



L’occasion de découvrir le grain de voix si particulier du chanteur au chapeau, mais aussi les chansons comme « Joie », son nouveau titre, « Marcher loin », « je suis libre » ou encore « Noir et Blanc », duo chanté originalement avec l’icône Catherine Deneuve. À propos de ce titre, très poétique, Igit explique « ça faisait très longtemps que je voulais écrire une chanson sur un dialogue intergénérationnel. L'idée m'est venue lorsqu'une amie m’a raconté que quand elle était petite, elle était persuadée que tout était en noir et blanc dans le passé, à cause des photos qu'elle regardait. J'ai trouvé ça absolument touchant ». Pourquoi Catherine Deneuve ? « Je cherchais une femme qui incarnait la grâce et l'élégance d'un passé dont je suis parfois nostalgique. La chanson lui a beaucoup plu et elle a bien voulu partager ce morceau avec moi ». Pour partager cette chanson avec Igit, rendez-vous à la Nouvelle Scène, dans le neuvième arrondissement de Paris.