Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La bonne ambiance règne au sein des coachs. On en a eu d'ailleurs un bel aperçu samedi soir dans le quatrième épisode des auditions à l'aveugle de The Voice 6. Une petite remarque lancée par Zazie pendant la prestation de Vincent a provoqué un improbable fou rire chez Mika. "Elle me fait rire et ce n'est pas juste. C'est une technique en fait ! Elle se retourne et me dit : 'C'est un barbu !'", explique le coach en riant de Zazie, qui a une équipe rassemblant de nombreux hommes à la forte pilosité.



"J'ai hésité car je ne me retourne pas souvent pour quelqu'un qui a un grain dans la voix. Là je me suis dit ok, il y a de la soul, de l'expression (...). Alors oui, il y a la barbe et on rigole mais il y a aussi la voix, le rythme et la maîtrise du rythme", a ajouté Mika plus sérieusement. Sur sa lancée, Zazie a osé un trait d'humour dans la lignée du fou rire de la soirée . "Vous êtes au poil", a-t-elle lâché au chanteur de 28 ans qui a fait un véritable carton grâce à sa reprise de Virtual Insanity. Un tube signé Jamiroquai.

Buzzé par les quatre coachs de la soirée, Vincent a été touché par les mots de M Pokora. Ce dernier lui a fait une belle déclaration en affirmant notamment : "Tu as une énergie très communicative (...) J'ai envie de bosser avec quelqu'un comme toi. On peut s'éclater et en même temps, je suis sûr que tu peux être bouleversant." "Moi je cherche la connexion avec les gens. J'aime bien quand le contact est établi tout de suite, ça me met vachement à l'aise, je prends encore plus de plaisir. C'est pour ça que je vais choisir Matt", a confié pour sa part Vincent. Prochaine étape pour ce talent, les battles !