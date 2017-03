Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Ils sont trois à avoir fait pivoter les quatre fauteuils rouges samedi soir dans "The Voice 6". Retour sur ces chanteurs venus d'horizons différents qui ont su bluffer Zazie, M Pokora, Florent Pagny et Mika.

Avoir ne serait-ce qu'un buzz. Voilà l'objectif des talents se présentant aux auditions à l'aveugle de The Voice. Ils n'ont qu'une idée en tête : gagner leur place dans l'une des équipes pour accéder à la prochaine étape des battles. Si certains artistes ne font pivoter qu'un fauteuil - un monobuzz qui a notamment propulsé Kendji Girac, le grand gagnant de la saison 3, dans The Voice -, d'autres arrivent à faire buzzer Zazie, Mika, Florent Pagny et M Pokora. C'est le cas notamment de Vincent.

Premier talent à ouvrir The Voice samedi soir, Vincent, 28 ans, a embarqué les coachs dans son sillage grâce à une reprise très "dynamique et maîtrisée" d'un tube de Jamiroquaï : Virtual Insanity. Une prestation qui a donné "la banane" à M Pokora et ses acolytes. "Ce qui m'a frappé dans ta voix au-delà du grain que j aime particulièrement, c'est la brillance et la clarté du son. On sentait que tu t'es éclaté et que tu avais le smile. Tu as une énergie très communicative", a notamment affirmé la nouvelle recrue de l'émission qui peut se vanter d'avoir attiré Vincent dans son équipe !

Les hommes en force !

Une prestation piano/voix. C'est ce qu'a proposé Marvin samedi soir sur la scène de The Voice. Le jeune homme a subjugué les coachs avec une reprise toute en douceur de Let Me Love You de DJ Snake featuring Justin Bieber. Une version qui a beaucoup ému Zazie. "Merci pour ce moment, pour cette émotion. Je me suis fait attrapée, happée par un truc plus fort que moi et que toi. C'est ce qui me plait (..) Tu es le soleil et la lune, merci car ça m'a fait ma soirée", a-t-elle confié. Reconnu par M Pokora, Marvin Dupré, qui est un visage incontournable sur la toile - où il s'est fait connaître grâce à ses reprises diffusées sur un célèbre site de partage de vidéos - a rejoint l'équipe de Mika.

Un troisième talent masculin a récolté quatre buzz samedi soir sur TF1. Damien, 22 ans, venu tout droit de Biarritz, a lui aussi su séduire les quatre coachs. Avec sa reprise de Many Rivers To Cross de Jimmy Cliff, ce vendeur dans un magasin de sport a bluffé Florent Pagny, Zazie, Mika et M Pokora alors même qu'il n'avait jamais fait de scène de sa vie : "La musique, c'est un besoin. Mais pas un besoin de l'exprimer aux autres. Je la vis chez moi, tout seul dans ma chambre. Je suis un peu timide." "C'est la première fois que tu joues accompagné de musiciens ? Bravo, c'est juste superbe", a avoué très surpris Florent Pagny. Si Zazie était prête à tout pour l'avoir dans son équipe, même à prendre la place et les vêtements de ses camarades, c'est le coach historique de The Voice qui a été choisi par Damien.