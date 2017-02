Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Voilà un talent hors norme ! Malgré son handicap il démontre qu’on peut réussir sa vie et impressionner public et coachs…

Si vous passez de temps en temps dans la gare parisienne de Saint-Lazare vous l’avez certainement déjà entendu ! Vincent Vinel a en effet choisi ce lieu insolite pour se produire sur un piano mis à dispositions des voyageurs. Il faut dire que ce talent hors norme cultive l’originalité. Adopté à deux ans et demi, il affirme qu’il a su chanter avant de parler. Mal voyant de naissance, il a un atout caché : l’oreille absolue. Concrètement cela signifie qu’il sait reconnaître les notes de chaque morceau. Une faculté qui lui permet de jouer très rapidement une chanson qu’il n’a jamais entendue auparavant. Avec la malice qui le caractérise Vincent se définit comme un « super héros de l’oreille ». C’est l’un des autres traits de caractère de ce talent : loin de s’appesantir sur ses problèmes, il joue en permanence avec l’humour. La musique lui sert pour communiquer la joie de vivre et le rire.





Côté artistique, de son propre aveu personne n’a voulu le prendre au conservatoire car personne ne savait lire le braille musical. Mais peu importe, dès l’âge de 4 ans il apprend le piano tout seul. Autodidacte dans l’âme, il se perfectionne pendant des années à la maîtrise de cet instrument et au chant. Pour séduire les coachs Vincent Vinel décide d’adapter Lose Yourself d’Eminem à sa sauce. Très surprenante, la version qu’il en donne mélange à la fois un délire pianistique, une voix proche de celle d’un castra et un rythme endiablé. Evidemment Mika, Florent Pagny, Zazie et M Pokora ne résistent que quelques secondes ! Après sa prestation le show continue et Vincent faire rire tout le monde. Un brin impertinent il s’amuse à jouer Les murs porteurs de Florent Pagny avant de décider de rejoindre l’équipe de Mika !







Avec son charisme, son humour détonnant, sa joie de vivre et ses qualités artistiques Vincent Vinel est incontestablement l’un des talents qui marquera l’édition 2017 de The Voice. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Mika se dit intimidé devant lui. Encore plus important, Vincent démontre à tout le monde que malgré un handicap on peut tout à fait s’amuser, réaliser ses rêves et impressionner des milliers de personnes. Une vraie leçon de vie !